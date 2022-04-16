https://tr.sputniknews.com/20220416/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-abdye-gidecek-1055606407.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'ye gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'ye gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T12:28+0300
2022-04-16T12:28+0300
2022-04-16T12:37+0300
ekonomi
nureddin nebati
abd
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.
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nureddin nebati, abd
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'ye gidecek
12:28 16.04.2022 (güncellendi: 12:37 16.04.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.
Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.
Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.