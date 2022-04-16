https://tr.sputniknews.com/20220416/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-abdye-gidecek-1055606407.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T12:28+0300

2022-04-16T12:28+0300

2022-04-16T12:37+0300

ekonomi

nureddin nebati

abd

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

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nureddin nebati, abd