İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde her türlü riski almaya hazırız

"Bu ülkede Kürt'ü de Türk'ü de Arnavut'u da Çerkez'i ve Boşnak'ı da yarın bugünden daha çok kardeş olacaktır. Yarın, bugünden daha çok etrafındaki coğrafyaya ümit verecektir. Bugün nasıl Ağrı gecenin saat 3'üne kadar rahat bir şekilde herkesin bir araya geleceği, adım atabildiği bir yer olduysa buna adımın Süleyman olduğu gibi eminim, burayı nasıl huzurlu hale nasıl getirdiysek, Türkiye aynı şekilde Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da ve etrafımızdaki coğrafyada da bunu nakşedecektir. Bunun en büyük teminatı da bizim gençlerimizdir. Yarın zengin bir Türkiye oluşturacaklar. Hem dünyaya da zenginliğin, barışın ve kardeşliğin nasıl olduğunu göstereceksiniz. Biz sizden ümitliyiz. Gelecek neslin ve Türkiye'nin imzasını sizler atacaksınız."