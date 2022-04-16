https://tr.sputniknews.com/20220416/icisleri-bakani-soylu-irak-ve-suriyeyi-amerikanin-elinden-kurtaracagiz-1055613027.html
İçişleri Bakanı Soylu: Irak ve Suriye’yi Amerika’nın elinden kurtaracağız
İçişleri Bakanı Soylu: Irak ve Suriye’yi Amerika’nın elinden kurtaracağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi ve Irak’ı kurtarıp oralara da huzur... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T19:32+0300
2022-04-16T19:32+0300
2022-04-16T19:49+0300
türkiye
süleyman soylu
güneydoğu
amerika
abd
suriye
irak
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Türkiye’de kurulan 13 yardım kuruluşunun katılımıyla düzenlenen ''İyilik Fuarı'', Esenler Dörtyol Meydanı’nda açıldı. Açılışa, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, fuara katılan yardım kuruluşlarının, vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Kuruluşların, hem kervan dizip hem de köprü olarak dünyanın birçok noktasına yardım ulaştırdıklarını kaydeden Soylu, Türkiye’de son iki yılda çok fazla afet yaşandığını, insanların birçok kaybı olduğunu ancak yardım kuruluşları ve devlet desteğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını ifade etti. 'Bugünün Türkiye’si, dünün Türkiye’sinden daha iyiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, Irak’ı ve Suriye’yi, Amerika ve Avrupa’nın elinden kurtaracaklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:'Yarının Türkiye’si bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak''Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar'"Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar, kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız" diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Biz eski Türkiye değiliz'
türkiye
güneydoğu
amerika
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süleyman soylu, güneydoğu, amerika, abd, suriye, irak
İçişleri Bakanı Soylu: Irak ve Suriye’yi Amerika’nın elinden kurtaracağız
19:32 16.04.2022 (güncellendi: 19:49 16.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi ve Irak’ı kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz” dedi.
Türkiye’de kurulan 13 yardım kuruluşunun katılımıyla düzenlenen ''İyilik Fuarı'', Esenler Dörtyol Meydanı’nda açıldı. Açılışa, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, fuara katılan yardım kuruluşlarının, vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Kuruluşların, hem kervan dizip hem de köprü olarak dünyanın birçok noktasına yardım ulaştırdıklarını kaydeden Soylu, Türkiye’de son iki yılda çok fazla afet yaşandığını, insanların birçok kaybı olduğunu ancak yardım kuruluşları ve devlet desteğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını ifade etti.
'Bugünün Türkiye’si, dünün Türkiye’sinden daha iyi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, Irak’ı ve Suriye’yi, Amerika ve Avrupa’nın elinden kurtaracaklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
'Yarının Türkiye’si bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak'
''Topraklarıyla, yer altı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir Türkiye'nin evlatlarıyız. Etrafımızdaki coğrafyaya sahip çıkıyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Kim eleştirirse eleştirsin. Ne yapacaktık? 'İnsanlar annelerini, babalarını, evlatlarını kaybetsinler' mi diyecektik? Çok zengin olacağız, kuvvetli, kudretli olacağız. Dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa gibi, Batı gibi de yapmayacağız. Çocukları saç rengiyle, göz rengiyle ayırmayacağız. Bangladeş'e, Afrika'ya kadar yardım ediyoruz. Bundan iki ay önce Bangladeş'e gittik, 1.1 milyon Arakan Müslümanı orada bir kampın içerisinde. Fuardaki yardım kuruluşlarının hepsi oradalar. Onları bir adaya götürmek istiyorlar. Onlar, 'Eğer Türkler giderse, bize rehberlik ederlerse onlarla beraber gideriz.' diyorlar. Bu, eminlik ve güvenilirlik demektir. Bugün Ukrayna'ya, Irak'a, Lübnan'a da yardım ediyoruz, Libya'da, Azerbaycan Karabağ'da da varız. Bizim elimizden Doğu Akdeniz'i çekip almak isteyen kim olursa olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Eski Türkiye değiliz. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek, Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Bu iyilik fuarları hepimiz için fırsattır.''
'Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar'
"Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar, kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız" diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
'Biz eski Türkiye değiliz'
"Çocukların saçları, tenleri siyah diye ayırmayacağız. Bugün dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş’e, Afrika’ya kadar yardım ediyoruz. Biz değil, millet yardım ediyor. Biz milletimizin, devletimizin, ülkemizin yardımıyla onur duyuyoruz. Bugün bizim üzerimize gelmelerinin bir tek sebebi var, bizi birbirimizden, kardeşliğimizden, değerlerimizden ayıramıyorlar. Biz bugün Ukrayna’ya da Irak’a da Lübnan’a da yardım ediyoruz. Biz bugün Azerbaycan-Karabağ’da da varız. Elimizden Doğu Akdeniz’i çekip almak isteyenlere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz. Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi de Irak’ı da kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz.”