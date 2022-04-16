https://tr.sputniknews.com/20220416/icisleri-bakani-soylu-irak-ve-suriyeyi-amerikanin-elinden-kurtaracagiz-1055613027.html

İçişleri Bakanı Soylu: Irak ve Suriye’yi Amerika’nın elinden kurtaracağız

İçişleri Bakanı Soylu: Irak ve Suriye’yi Amerika’nın elinden kurtaracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi ve Irak’ı kurtarıp oralara da huzur... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T19:32+0300

2022-04-16T19:32+0300

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türkiye

süleyman soylu

güneydoğu

amerika

abd

suriye

irak

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Türkiye’de kurulan 13 yardım kuruluşunun katılımıyla düzenlenen ''İyilik Fuarı'', Esenler Dörtyol Meydanı’nda açıldı. Açılışa, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, fuara katılan yardım kuruluşlarının, vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Kuruluşların, hem kervan dizip hem de köprü olarak dünyanın birçok noktasına yardım ulaştırdıklarını kaydeden Soylu, Türkiye’de son iki yılda çok fazla afet yaşandığını, insanların birçok kaybı olduğunu ancak yardım kuruluşları ve devlet desteğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını ifade etti. 'Bugünün Türkiye’si, dünün Türkiye’sinden daha iyiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, Irak’ı ve Suriye’yi, Amerika ve Avrupa’nın elinden kurtaracaklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:'Yarının Türkiye’si bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak''Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar'"Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar, kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız" diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Biz eski Türkiye değiliz'

türkiye

güneydoğu

amerika

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süleyman soylu, güneydoğu, amerika, abd, suriye, irak