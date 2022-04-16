https://tr.sputniknews.com/20220416/iklim-krizi-ve-sira-disi-hava-olaylari-leyleklerin-gocunu-aksatiyor-1055604536.html

'İklim krizi ve sıra dışı hava olayları leyleklerin göçünü aksatıyor'

'İklim krizi ve sıra dışı hava olayları leyleklerin göçünü aksatıyor'

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin, leyleklerin göç esnasında yakalandıkları sıra dışı hava olaylarının göçü aksattığını... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T10:41+0300

2022-04-16T10:41+0300

2022-04-16T10:41+0300

yaşam

leylek

göç

tarım ilacı

doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü

iklim değişikliği

biyoçeşitlilik

dolu yağışı

fırtına

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Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin, hava şartlarının leyleklerin göçüne olan etkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Leyleklerin göç esnasında yakalandıkları ekstrem hava olayları göçü de aksatıyor'İklim kriziyle birlikte hava olaylarında da değişiklikler görüldüğünü belirten Yeltekin, şöyle devam etti:'Özellikle göç dönemindeki hava değişimleri, iklim üzerinde yaşanan değişimler çok önemli'Yeltekin, böyle durumlarda leyleklerin mola vermek ve dinlenmek durumunda kaldıklarını, göçün kesildiğini dile getirdi.Bunun iklim krizinin leylekler üzerinde gözlemlenen bir etkisi olduğunu ifade eden Yeltekin, "Göç güzergahlarını değiştirmiyorlar, kısaltmıyorlar. Çok geleneksel konaklama noktaları var ve geleneksel olarak izledikleri bir yol var. Dolayısıyla bu yolu katetmek zorundalar. O yüzden o yol üzerindeki her değişim leylekleri olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle göç dönemindeki hava değişimleri, iklim üzerinde yaşanan değişimler çok önemli" dedi.'Zirai tarım ilaçlarının toprağı ve etrafta yaşayan canlıları kötü etkilemesi, leylekleri de kötü etkiliyor'Yeltekin, leyleklerin sulak alanlar ve tarım arazileri etrafında çeşitli sürüngenler, amfibiler ve küçük kuşlarla beslendiklerini belirtti. Leyleklerin beslendiği alanların temizliğinin, sağlıklı leylek popülasyonları anlamına geldiğini söyleyen Yeltekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220319/yuzlerce-leylek-konyaya-mecburi-inis-yapti-1054883680.html

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leylek, göç, tarım ilacı, doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, dolu yağışı, fırtına