https://tr.sputniknews.com/20220416/imamoglu-genclerle-bulustu-olumsuzlar-cok-yakinda-degisecek-1055614151.html

İmamoğlu, gençlerle buluştu: Olumsuzlar çok yakında değişecek

İmamoğlu, gençlerle buluştu: Olumsuzlar çok yakında değişecek

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi’nin düzenlediği “Kariyer Günleri”ne katıldı. Açılış konuşmasında gençlere seslenen... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T20:53+0300

2022-04-16T20:53+0300

2022-04-16T21:09+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613989_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bbd2b6488baa4cf14e15128338d14fc9.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi’nin Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Kariyer Günleri”nin açılış konuşmasını yaptı. İstanbul’da göreve, “adil, yeşil ve yaratıcı” tarifleriyle talip olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Adil olmayan bir çevre, adil olmayan bir ortamda, kimse hak ettiği yaşamı elde etmekle ilgili bir iddia ortaya koyma şansına sahip olamaz. Orada mutlak adaletsizliklerin ortaya koyduğu ortamda, çok haksızlığa uğrayan ve ne yazık ki sağlıklı bir yaşamı bulamayan insan sayısı oldukça yüksek olur. Aynı zamanda yeşil bir kent hayal etmek, elbette ki önemli. Çünkü, insan yaşamının, dünyanın varlığının tehdit altında olduğu bir süreçte, ‘yeşil’ kavramı dünyada önemli başlıklardan bir diğeri. Yaratıcı bir İstanbul dendiğinde; teknolojik ve bugünün çağının gereklerini yerine getirebilen ve ona sahip bir nüfusun ortaya koymak istediği kabiliyetlere zemin oluşturan bir kent olabilme konusunda bir duyguyu ortaya koymak şart” diye konuştu.‘Sorumlulukları paylaşmadan çözüm bulma şansımız yok’Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların “umut kırıcı ve moral bozucu” bir tarafı bulunduğunun farkında olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:İstanbul’un Türkiye’deki gelişimin bir aynası olduğunu belirten İmamoğlu, geçmiş dönemde yapılan yanlışların toplumsal yaşama yansımalarını şu ifadelerle örneklendirdi:İmamoğlu, bu kapsamdaki sorularını ve tespitlerini şöyle dile getirdi:“Bahsettiğim bütün olumsuzluklara dair durum, çok yakında değişecek” diyen İmamoğlu, “Ve kararlı bir biçimde bundan ders çıkaran yöneticilerin hala bu ülkede var olduğunu bilmenizi istiyorum. Ama ‘Bu durum değişecek’ kararlı cümlemin altında yatan, bu ülkede var olan, söylediğim gibi düşünen yöneticiler ana kaynağı değil. Esas ana kaynağı, yani umudumuzu yeşertecek ve gerçekten bu bahsettiğim dünyayla gerçek anlamda yarışacak, gerçek işlerle, gerçek üretimle yarışacak bir süreci var etme konusunda bizi umutlandıran şey, siz değerli gençlersiniz. Gençlerin karar alma süreçlerine dahil olması, katılımcı bir yönetim anlayışının varlığı, zaten bu işin başlangıcı. Yani sizler, sürecin içinde olmalısınız. Sizler, o katılımcılık dediğimiz o sistemin tam göbeğinde durmalısınız. Bir reform yapacaksak, bu reformun ana unsurları gençler olmak zorunda. Bizim de size böyle bir zemini hazırlamakla ilgili zorunluluğumuz var. Sizin de bu görevleri almak bu görevlere talip olma konusunda kararlı olmanızın mutlak şart olduğunun altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.‘Kamuda ‘ben’ diye bir şey yoktur, ‘biz’ vardır’“İstanbul'da, sizi her zaman dinlemeye hazır, sizinle kurulacak her platformda olmaya en üst düzeyde özen göstermeye hazır bir Belediye Başkanı olduğumu bilmenizi istiyorum” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Her zaman varım. Lütfen siz de bizimle buluşmaya büyük gayret gösterin. Fikirlerinizi bizimle paylaşmaya büyük gayret gösterin. Asla önünüzde engel olacağını düşünmeyin, hiçbir engeli de tanımayın. Zira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuz, bütün varlıklarıyla size aittir. Bunu unutmayın. Türkiye'nin bütün kamu kurumları size aittir. Her ne kadar ‘Ben, ben, ben’ cümlesini çok duysanız da bugünlerde bu ülkede, ‘Ben’ diye bir şey yoktur. Kamuya ait her şeyde, ‘Biz’ diye bir şey vardır. O ‘Bizin’ içerisinde de ama 85 milyon Türkiye'mizin kıymetli vatandaşları vardır, ama 16 milyon İstanbul'umuzun kıymetli hemşehrileri vardır. Bu duygularla geleceğinizin aydınlık olmasını diliyorum” sözleriyle noktaladı.Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin de etkinlikte birer konuşma yaptı. İmamoğlu, etkinlik sonunda gençlerden gelen fotoğraf çektirme isteklerini karşılıksız bırakmadı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)