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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı yarın İstanbul'da yapılacak. Etap kapsamında bazı... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T18:44+0300
2022-04-16T18:56+0300
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak.Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.TRT Haber'in aktardığına göre Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.
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istanbul, bisiklet, anadolu, avrupa

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

18:44 16.04.2022 (güncellendi: 18:56 16.04.2022)
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613
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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı yarın İstanbul'da yapılacak. Etap kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak.
Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.
TRT Haber'in aktardığına göre Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.
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