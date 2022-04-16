https://tr.sputniknews.com/20220416/kilicdaroglu-aramizda-bir-duvar-vardi-o-duvarin-yikilmasi-lazimdi-1055610655.html

Kılıçdaroğlu: Aramızda bir duvar vardı, o duvarın yıkılması lazımdı

Kılıçdaroğlu: Aramızda bir duvar vardı, o duvarın yıkılması lazımdı

Partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nın üye katılım törenine katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sultanbeyli’nin Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir ilçe... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T17:21+0300

2022-04-16T17:21+0300

2022-04-16T17:19+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

canan kaftancıoğlu

sultanbeyli

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Üye Katılım Töreni"ne katıldı.Törende, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de bulundu.Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli ile aralarındaki duvarın yıkılması gerektiğini ifade ederek, "Sultanbeyli’nin Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir ilçe olduğunun farkındayım. Aramızda bir duvar vardı, o duvarın yıkılması lazımdı. Duvarın örülmesinde bizim de kabahatimiz var. Vatandaşa ulaşma konusunda yeteri kadar çalışmalıyız" diye konuştu.Kendilerine oy vereceklerini düşündükleri bazı kitlelerin, "Kardeşim geldin mi? Oturdun mu? Bir derdimi dinledin mi?" diye sorduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını belirtti."Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Eski yaraları sarmamız lazım'Bir dönem başörtüsünün Türkiye'nin bir numaralı sorunu olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Sana ne kardeşim? Başörtüsünü takar takmaz. Sorun nedir? O evde ekmek, işsiz var mı? Sen siyaset yapacaksan önce onu çözeceksin. Onu da inşallah tarihe gömdük. Dolayısıyla Sultanbeyli'yle bizim kucaklaşmamız lazım. Eski yaraları sarmamız lazım" dedi.Kılıçdaroğlu, seçimler sırasında çok şey söylediğini de anımsatarak, şunları kaydetti:'Oyunuzu CHP'ye vereceksiniz'Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimin kaderini belirleyecek olan gençler, sizler belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Siz demokrasi mi istiyorsunuz? Siz adalet mi istiyorsunuz? Siz sizi yönetenleri özgürce eleştirmek mi istiyorsunuz? O zaman oyunuzu CHP'ye vereceksiniz" diye konuştu.Kendisine yönelik eleştirilerin özgürce yapılabileceğine de dikkati çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçimin iptal olduğunu, bir iftar sırasında Sultanbeyli'de öğrendiklerini anımsattı.Sultanbeyli'nin İstanbul'da en çok sıkıntı duyan ve eksikleri olan ilçelerden olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:Konuşmaların ardından törene katılan yeni üyelere rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, sultanbeyli