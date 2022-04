Kılıçdaroğlu: Aramızda bir duvar vardı, o duvarın yıkılması lazımdı

"Her evde bir işsiz var. Her evde bir işsiz varsa, her evde dert var demektir. Bir arkadaşım konuşurken kalelerden söz etti. 'Sultanbeyli AK Parti'nin kalesi' diye bir deyimden söz etti. CHP'nin felsefesi eğer bir yeri kale olarak tanımlayacaksak her fabrika bir kaledir. Cumhuriyeti kuranlar da öyle demişlerdir. Her kurulan yeni fabrikaya bir kale olarak bakmışlardır. Dolayısıyla fabrikaların yapılması, istihdam alanlarının yaratılması, insanların güzel işlerde çalışmaları, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Çok ayrıştığınızı biliyorum. Etnik kimlik, inançlar üzerinden siyaset yapıldı. Bunlar toplumu ayrıştırdı ve böldü. Ben bu millete söz verdim. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağım."