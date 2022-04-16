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Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
Konya’da, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Meral El Hıdır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T20:28+0300
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türkiye
çocuk
suriye
televizyon
hastane
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Konya'nın Karatay ilçesi Azerbaycan Sokak'taki evlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Meral el-Hıdır'ın üzerine televizyon düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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çocuk, suriye, televizyon, hastane

Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

20:28 16.04.2022
© DHAKonya'da üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© DHA
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Konya’da, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Meral El Hıdır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konya'nın Karatay ilçesi Azerbaycan Sokak'taki evlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Meral el-Hıdır'ın üzerine televizyon düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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