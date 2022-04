https://tr.sputniknews.com/20220416/mansur-yavas-huzur-ve-guven-para-ile-degil-hakla-hukukla-ve-adaletle-saglanabilir-1055605919.html

Mansur Yavaş: Huzur ve güven para ile değil hakla, hukukla ve adaletle sağlanabilir

Mansur Yavaş: Huzur ve güven para ile değil hakla, hukukla ve adaletle sağlanabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan toplantısında 3 yıllık görev süresinin özetini anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Huzur ve güven... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T11:59+0300

2022-04-16T11:59+0300

2022-04-16T12:04+0300

Ankara Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan toplantısında; ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet raporları görüşüldü. Toplantıda sunum yaparak 3 yıllık görev süresinin özetini rakamlarla anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Dikilen beton blokları, asfaltı, ucube oyuncak heykelleri, kapıları, kedileri, dinozorları, parayla tesis edebilirsiniz ancak huzur ve güven; emsallerin artırılmasıyla, imar değişiklikleriyle, para ile değil; hakla, hukukla ve adaletle sağlanabilir” dedi. Yavaş’tan 'önce insan', 'sosyal belediyecilik' ve 'zihniyet değişimi' vurgusuŞeffaf, adil, sosyal, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Yavaş, “Ankaralının betondan, plastikten, ranttan ve her şeyden önce siyasi kıskaçtan kurtulması gerekiyor, bereket ve huzur iklimi isteniyor demiş, halkın sağlığını, halkın canını önceleyen ve üretimi teşvik eden projeleri yapacağımıza söz vermiştik. Tüm bu sözlerimizin ardından, Ankaralı hemşehrilerimiz seçimde iradesini ortaya koymuş ve ‘sizinleyiz’ mesajı vermişti” dedi.'Bir kenti aydınlatmak için gerek olan şey lambalar değil, umut ve güvendir'“Belediyenin yönetim anlayışında büyük bir zihniyet değişimi yapmayı; bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir ve ortak akılla yönetmeyi hedefledik. Nitekim 3 yılın sonunda bunu büyük bir oranda başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:'Belediye başkanı belediyenin sahibi değil, memurudur'Kent yönetiminde ‘ortak aklı’ benimsediklerine vurgu yapan Yavaş, yönetim anlayışı ile ilgili düşüncelerini, “Belediye başkanı halkın parasını kendi kasasına para aktaracak bir kaynak olarak değil, şerefi ve namusu olarak bilmelidir. Belediye başkanı üstün ve ayrıcalıklı bir şahsiyet değil, kentin hem annesi hem de babası olmalıdır. Belediye başkanı belediyenin sahibi değil, memurudur” sözleriyle özetledi.'Kızılay-dikmen metro projemizi tamamlayacağız. Keçiören, Ovacık, Koru ve Yaşamkent için de ihaleye çıkacağız'Acil noktalarda 15 köprülü kavşak ile 8 bağlantı yolunu tamamladıklarını, 2021 yılında bin 300’den fazla noktada asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yavaş, hayata geçirilen ve kısa sürede tamamlanacak ulaşım projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı:Sosyal yardım alan ailelere et yardımı yapılmasına yönelik eleştirilere de değinen Yavaş, “Kırtasiye yardımı yapıyoruz, süt yardımı yapıyoruz. Niye et yardımı diyince birden bire alevlendiniz? Ben anlamadım. İsim yok, kime verildiği belli değil. Ben size bir şey söyleyeyim, gerçekten kendimi de dahil ederek söylüyorum. Biz bu kararı alıp, dağıttıktan sonra ilk gelen mailde bir vatandaşımız ‘Başkanım ben üç aydır üç yaşındaki kızıma anne köftesi istiyordu ve veremiyordum. Allah razı olsun’ dedi. Yani millet ne alemde? Doğal gazla ilgili gelen bir başka mailde de, ‘Biz şimdiye kadar cebimizde ne kadar varsa 30-40 lira o kadar alabiliyorduk. Hayatımda ilk defa 200 liralık alabildim ama siz 500 lira yatırdınız, evde çocuklarım şimdi ısınacak. Allah razı olsun” dedi.'Patron Ankara halkıdır'Konuşmasına “Bu kentte ‘bana yetişecek kimse yok mu’ dedirtmeyeceğiz. Bu kentte ‘arayacak kimsem yok mu?’ dedirtmeyeceğiz. Karanlıkta kalan hemşehrilerimize aydınlık, dara düşen hemşehrilerimize nefes, üreten hemşehrilerimize yâren olmaya devam edeceğiz” sözleriyle devam eden Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

