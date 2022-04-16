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Market çalışanı kadına bozuk para fırlatarak alay eden Pakistanlı yakalandı
Market çalışanı kadına bozuk para fırlatarak alay eden Pakistanlı yakalandı
Market çalışanı kadınlara bozuk para fırlatarak alay edip o anlara ait görüntüleri paylaşan Pakistanlı yakalandı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T17:42+0300
2022-04-16T17:46+0300
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pakistan
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu A.K., yakalandı.Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki markette görüntüleri çektiği belirlenen 18 yaşından küçük A.K.'yi tespit etti. A.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü. A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı görüntüler de çıktı.A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerde, Pakistan uyruklu kişinin, market çalışanı kadınlara bozuk para fırlattığı gözüküyor.
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pakistan, market, çalışan, sosyal medya

Market çalışanı kadına bozuk para fırlatarak alay eden Pakistanlı yakalandı

17:42 16.04.2022 (güncellendi: 17:46 16.04.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA
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Market çalışanı kadınlara bozuk para fırlatarak alay edip o anlara ait görüntüleri paylaşan Pakistanlı yakalandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu A.K., yakalandı.
Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki markette görüntüleri çektiği belirlenen 18 yaşından küçük A.K.'yi tespit etti. A.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü. A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı görüntüler de çıktı.
A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntülerde, Pakistan uyruklu kişinin, market çalışanı kadınlara bozuk para fırlattığı gözüküyor.
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