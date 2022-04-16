https://tr.sputniknews.com/20220416/marmaristen-rodosa-feribot-seferleri-basladi-1055607341.html

Marmaris’ten Rodos’a feribot seferleri başladı

Marmaris’ten Rodos’a feribot seferleri başladı

Pandemi tedbirleri çerçevesinde 2 yıldır yapılmayan Marmaris-Rodos feribot seferleri, normalleşme sürecinin ardından bu sabah 09.15'te başladı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T13:41+0300

2022-04-16T13:41+0300

2022-04-16T13:41+0300

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Muğla’nın Marmaris ilçesi limanından Rodos’a ilk sefer 16 Nisan sabahı saat 09.15’te gerçekleşti. Feribot ile Rodos’a gidecek olan yolcular sıkı güvenlik tedbirleri ile pasaport, vize, bilet ve aşı kartı kontrollerinin ardından feribota geçti. 180 yolcu ile Rodos’a giden feribotun Marmarisli misafirlerinin yanı sıra yabancı misafirleri de vardı. Aşı kartı olmayan üç kişinin biletleri iptal edildi, feribota alınmadı.1 Mayıs itibari ile her gün yapılacakFirmanın Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan, "İki yıl aradan sonra bugün ilk Rodos’a ilk seferimizi gerçekleştirdik, iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. 180 kişi ile gittik bugün, aralarında aşı kartları olmayan 3 kişi oldu, ancak onlarda PCR testlerini tamamladıktan sonra ilk seferde tekrar gidebilirler" ifadelerini kullandı. Erarslan, feribot seferlerinin tarihleri ile ilgili olarak ise "Nisan ayı içinde haftada dört gün yapılacak seferlerimiz, 1 Mayıs itibari ile her gün yapılacak" şeklinde bilgi verdi.Seyahat için şartlar neler?Operasyon Müdürü Erarslan Avrupa birliğine tabi Rodos adasına geçiş için gereken şartlar hakkında da "Gidiş şartlarında iki aşılı ikinci aşının üzerinden 9 ay geçmemiş olması gerekiyor, 3. doz aşıları varsa direkt gidebiliyorlar, hiçbir sorun yok. Eğer bu kriterleri taşımıyorlarsa PCR testi ya da antijen testi yaptırması gerekiyor misafirlerimizin" sözlerini kullandı.60 dakika süren Marmaris-Rodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 TL yurt dışına çıkış harcı ödüyor. 09.15 feribotu ile günübirlik Rodos’a gidenler, oradan 17.00 dönüş feribotu ile saat 18.00'de tekrar Marmaris’e dönecek.

https://tr.sputniknews.com/20220412/ayvalik-midilli-feribot-seferleri-25-ay-sonra-yeniden-basladi-1055493050.html

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