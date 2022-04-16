https://tr.sputniknews.com/20220416/medvedev-starlink-uydularini-vurmak-iyi-bir-fikir-degerlendirilebilir-1055610916.html
Medvedev: Starlink uydularını vurmak iyi bir fikir, değerlendirilebilir
Medvedev: Starlink uydularını vurmak iyi bir fikir, değerlendirilebilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kendisine atfedilen... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T17:30+0300
2022-04-16T17:30+0300
2022-04-16T18:02+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
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Medvedev, "Starlink uydularının vurulması güzel bir fikir, teşekkürler. Bunu yapmak için henüz erken ama madem böyle bir rica var değerlendirebiliriz" diye yazdı.Bugün sabah erken saatlerde ‘Birleşik Rusya’ partisinin internet sitesi adı altında açılan sahte portalda Medvedev’in “Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının vurulacağı” şeklindeki sözde açıklamasına yer verilmişti.Birleşik Rusya Partisi, sahte sitede yayınlanan içeriğin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) sözkonusu kaynağın engellenmesini talep etmiş ve bu talep yerine getirilmişti.
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dmitriy medvedev, rusya
Medvedev: Starlink uydularını vurmak iyi bir fikir, değerlendirilebilir
17:30 16.04.2022 (güncellendi: 18:02 16.04.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kendisine atfedilen ‘Starlink uydularının vurulması’ açıklamasına ironiyle yanıt verdi.
Medvedev, "Starlink uydularının vurulması güzel bir fikir, teşekkürler. Bunu yapmak için henüz erken ama madem böyle bir rica var değerlendirebiliriz" diye yazdı.
Bugün sabah erken saatlerde ‘Birleşik Rusya’ partisinin internet sitesi adı altında açılan sahte portalda Medvedev’in “Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının vurulacağı” şeklindeki sözde açıklamasına yer verilmişti.
Birleşik Rusya Partisi, sahte sitede yayınlanan içeriğin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) sözkonusu kaynağın engellenmesini talep etmiş ve bu talep yerine getirilmişti.