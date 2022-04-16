https://tr.sputniknews.com/20220416/medvedev-starlink-uydularini-vurmak-iyi-bir-fikir-degerlendirilebilir-1055610916.html

Medvedev: Starlink uydularını vurmak iyi bir fikir, değerlendirilebilir

Medvedev: Starlink uydularını vurmak iyi bir fikir, değerlendirilebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kendisine atfedilen... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T17:30+0300

2022-04-16T17:30+0300

2022-04-16T18:02+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

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Medvedev, "Starlink uydularının vurulması güzel bir fikir, teşekkürler. Bunu yapmak için henüz erken ama madem böyle bir rica var değerlendirebiliriz" diye yazdı.Bugün sabah erken saatlerde ‘Birleşik Rusya’ partisinin internet sitesi adı altında açılan sahte portalda Medvedev’in “Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının vurulacağı” şeklindeki sözde açıklamasına yer verilmişti.Birleşik Rusya Partisi, sahte sitede yayınlanan içeriğin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) sözkonusu kaynağın engellenmesini talep etmiş ve bu talep yerine getirilmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy medvedev, rusya