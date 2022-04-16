https://tr.sputniknews.com/20220416/meteorolojiden-uyari-istanbula-kuvvetli-saganak-ve-toz-geliyor-1055602994.html

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kuvvetli sağanak ve toz geliyor

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kuvvetli sağanak ve toz geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın Türkiye yeniden yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T08:30+0300

2022-04-16T08:30+0300

2022-04-16T08:30+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre bugün ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.Öte yandan, yeni bir çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının 4 gün etkili olacağı tahmin ediliyor.

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meteoroloji, hava durumu, yağmur, yağış