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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T15:43+0300
2022-04-16T15:44+0300
politika
mustafa baki ersoy
milliyetçi hareket partisi (mhp)
disiplin kurulu
istifa
zam
hayat pahalılığı
fahiş fiyat
ekonomik kriz
türkiye
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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.Daha önce Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmişti. Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunmuştu.Ne demişti?Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:
https://tr.sputniknews.com/20220405/zamlari-gormezden-gelemeyiz-diyen-mhpli-mustafa-baki-ersoy-disiplin-kuruluna-sevk-edildi-1055332575.html
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mustafa baki ersoy, milliyetçi hareket partisi (mhp), disiplin kurulu, istifa, zam, hayat pahalılığı, fahiş fiyat, ekonomik kriz, türkiye, asgari geçim

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti

15:43 16.04.2022 (güncellendi: 15:44 16.04.2022)
© İHABaki Ersoy
Baki Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Daha önce Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmişti. Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ne demişti?

Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:
''Dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''
MHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
POLİTİKA
'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi
5 Nisan, 16:13
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