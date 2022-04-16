Milli Savunma Bakanı Akar'dan mayın açıklaması: Boğazlarda sorun yok

"Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz, bundan sonra da devam edecek."