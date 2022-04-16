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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220416/milli-savunma-bakani-akardan-mayin-aciklamasi-bogazlarda-sorun-yok-1055600792.html
Milli Savunma Bakanı Akar'dan mayın açıklaması: Boğazlarda sorun yok
Milli Savunma Bakanı Akar'dan mayın açıklaması: Boğazlarda sorun yok
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, boğazlarda görünen serseri mayınlarla ilgili "Şu anda boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T00:57+0300
2022-04-16T00:58+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
boğaz
mayın
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile "Kayseri Uçak Fabrikası" kitabının 2. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.Etkinlikteki konuşmasında Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.Ukrayna'daki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalara da değinen Akar şunları söyledi:İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hale getirilen mayınlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Akar, şöyle konuştu:
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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, boğaz, mayın

Milli Savunma Bakanı Akar'dan mayın açıklaması: Boğazlarda sorun yok

00:57 16.04.2022 (güncellendi: 00:58 16.04.2022)
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, boğazlarda görünen serseri mayınlarla ilgili "Şu anda boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile "Kayseri Uçak Fabrikası" kitabının 2. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.
Etkinlikteki konuşmasında Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Ukrayna'daki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalara da değinen Akar şunları söyledi:
"Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna'da bulunan A400M uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye bir an önce emniyetle intikalleri için koordinasyonumuzu ilgili makamlarla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerden sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve karargahları ile her seviyede muhataplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz."
İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hale getirilen mayınlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Akar, şöyle konuştu:
"Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz, bundan sonra da devam edecek."
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