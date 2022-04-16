https://tr.sputniknews.com/20220416/misir-cumhurbaskani-sisi-ile-abd-kongresi-heyeti-ikili-iliskileri-gorustu-1055615837.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Kongresi heyeti ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Kongresi heyeti ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Kongresi heyetiyle siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirdi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T23:04+0300

2022-04-16T23:04+0300

2022-04-16T23:08+0300

dünya

mısır

abd

samih şükri

antony blinken

richard shelby

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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Senatör Richard Shelby başkanlığındaki ABD Kongresi heyetini başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti.Görüşmede Sisi, ABD heyetine ülkesi ile ABD arasındaki karşılıklı çıkara dayanan ilişkileri güçlendirme isteğini ifade etti.Siyasi, askeri ve ekonomik birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarının ele alındığı görüşmede bölgesel ve uluslararası arenadaki güncel gelişmeler ile Filistin meselesindeki gelişmeler değerlendirildi.Sisi, Mısır'ın Filistin halkının haklarını güvence altına alan adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için duruşunun kararlı olduğunu vurguladı.Görüşmeye Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de katıldı.Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Nisan'da Washington'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri görüşmüştü.ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Mısır'a 2.2 milyar doları C-130J kargo uçağı, 355 milyon doları hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay vermişti.

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mısır, abd, samih şükri, antony blinken, richard shelby