https://tr.sputniknews.com/20220416/motorin-fiyatlarina-1-lira-79-kurusluk-zam-1055606300.html
Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam
Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam
Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam geldi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T12:24+0300
2022-04-16T12:24+0300
2022-04-16T12:25+0300
ekonomi
motorin
zam
benzin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg
16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle oluştu:İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_004c0b9a7dbab8cc31b2257238d51056.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
motorin, zam, benzin
Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam
12:24 16.04.2022 (güncellendi: 12:25 16.04.2022) Abone ol
Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam geldi.
16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle oluştu:
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.