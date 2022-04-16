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https://tr.sputniknews.com/20220416/motorin-fiyatlarina-1-lira-79-kurusluk-zam-1055606300.html
Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam
Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam
Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam geldi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
zam
benzin
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16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle oluştu:İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
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motorin, zam, benzin

Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam

12:24 16.04.2022 (güncellendi: 12:25 16.04.2022)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA
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Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam geldi.
16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle oluştu:

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
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