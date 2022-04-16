https://tr.sputniknews.com/20220416/motorin-fiyatlarina-1-lira-79-kurusluk-zam-1055606300.html

Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam

Motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruşluk zam

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam geldi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

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2022-04-16T12:24+0300

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ekonomi

motorin

zam

benzin

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16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle oluştu:İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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motorin, zam, benzin