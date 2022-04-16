https://tr.sputniknews.com/20220416/motorine-1-lira-79-kurus-zam-1055601062.html
Motorine 1 lira 79 kuruş zam
Motorine 1 lira 79 kuruş zam
Motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Benzine ise zam yapılmadı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T01:41+0300
2022-04-16T01:41+0300
2022-04-16T01:41+0300
ekonomi
motorin
zam
akaryakıt
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatı, 1 lira 79 kuruş zamlandı. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.Uygulanmaya başlanan zamla birlikte, motorinin litre fiyatı İstanbul’da 22 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 22,10 TL’ye yükseldi.Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19 TL, Ankara’da 19,11 TL, İzmir’de 19,12 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve firmalar arasında farklılık gösteriyor.Motorinin litre fiyatı, tam bir sene önce 6,43 TL, yıl başında ise 11,43 TL idi. Artışla birlikte, zam oranı, son bir yılda yüzde 242, yıl başından bu yana yüzde 92,5 oldu.
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motorin, zam, akaryakıt
Motorine 1 lira 79 kuruş zam
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Motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Benzine ise zam yapılmadı.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatı, 1 lira 79 kuruş zamlandı. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.
Uygulanmaya başlanan zamla birlikte, motorinin litre fiyatı İstanbul’da 22 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 22,10 TL’ye yükseldi.
Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19 TL, Ankara’da 19,11 TL, İzmir’de 19,12 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve firmalar arasında farklılık gösteriyor.
Motorinin litre fiyatı, tam bir sene önce 6,43 TL, yıl başında ise 11,43 TL idi. Artışla birlikte, zam oranı, son bir yılda yüzde 242, yıl başından bu yana yüzde 92,5 oldu.