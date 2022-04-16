https://tr.sputniknews.com/20220416/oztrak-chp-iktidarinin-ikinci-yilinda-ulkemizdeki-suriyeli-siginmaci-sorununu-bitirmis-olacagiz-1055615016.html

Öztrak: CHP iktidarının ikinci yılında, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitirmiş olacağız

Öztrak: CHP iktidarının ikinci yılında, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitirmiş olacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP iktidarının ikinci yılında, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitirmiş olacağız. Suriye yönetimiyle masaya oturacağız... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T22:05+0300

2022-04-16T22:05+0300

2022-04-16T22:03+0300

türkiye

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

suriye

suriyeli

türkiye istatistik kurumu (tüik)

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu söyledi.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4.5 yıl önce, Cumhurbaşkanının yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirket üzerinden, Türkiye'de vergi ödemeden gerçekleştirdikleri milyonlarca dolarlık para alışverişlerini belgeleriyle ortaya koyduğunu ifade eden Öztrak, bu belgelerin muhatabının ise ortaya konulan belgelere "Bir tomar kağıt" dediğini aktardı.Faik Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, TÜİK'in "işsizlik azalıyor" demesine karşın, Adıyaman’da 19 kişinin alınacağı temizlik kadrosuna 17 bin, Şanlıurfa'da da 60 kişilik temizlik kadrosuna 53 bin kişinin başvurduğunu söyledi.'Bu bereketli topraklarda insanlarımız açlıkla sınanıyor'İşsizliğin milletin canını yaktığını vurgulayan Faik Öztrak, "Bu bereketli topraklarda insanlarımız açlıkla sınanıyor. Domatesin kilosu 20 lira, patatesin tazesi 11, küçüğü 19 lirayı buldu. Biber sadece tadıyla değil, fiyatıyla da acı. Markette sivri biberin kilosu 40 liradan başlıyor. 5 litrelik ayçiçek yağı 150-200 lira" diye konuştu.Sınır bölgelerinde yaşananlara değinen ve Türkiye sınırlarının Peşaver gibi olduğunu savunan Öztrak, şöyle devam etti:TIR şoförlerinin 45 gündür Rusya ile Gürcistan arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda bekletildiğini söyleyen Öztrak, Dışişleri Bakanlığı'na sorunun çözümü için çağrıda bulundu.'Bugün bu ülkede savaş mı var?'Ekonomi eleştirilerini sürdürerek iktidarın kınadığı her şeyle sınandığını dile getiren Faik Öztrak, şunları aktardı:İktidarın hala para basarak, kredi dağıtmanın peşinde olduğunu savunan Öztrak, buna benzer politikaların 1960'tan beri uygulandığını ancak para basarak kredi dağıtmanın ekonominin işleyişini ve kaynak tahsisini bozduğunu söyledi.Geçen yılın ağustos ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ağustosla birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir" dediğini belirten Öztark, o sırada, enflasyonun yüzde 19, politika faizinin ise yüzde 19 olduğunu hatırlattı.Bu sözlerden sonra talimatla faizin 5 puan indirildiğini söyleyen Öztrak, "Bugün enflasyon ne kadar? Resmi rakamlarla yüzde 61. ENAG'ın rakamlarıyla yüzde 143. 'Faiz indirmek nasın gereği' diyen, 'faiz sebep, enflasyon sonuç' iddiasını ortaya atan, bu iddiasına gerçekten güveniyorsa, 'yüzde 14 faiz de çok' der. Ardından da faiz indirir. Ama 4 aydır bu iddiayı ortaya atanda tık yok. Faiz nas, kararlar pas, ekonomimiz oldu paspas. Nastı, pastı derken, paramız pul oldu" dedi.İktidarın "en büyük halk düşmanı" olan enflasyonun dizginlerini bilerek, isteyerek serbest bıraktığını ileri süren Öztrak, şunları kaydetti:CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamalarının ardından bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır." şeklindeki sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, şunları söyledi:

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, suriye, suriyeli, türkiye istatistik kurumu (tüik), masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)