https://tr.sputniknews.com/20220416/psikolojik-sorunlari-olan-genc-is-yerini-atese-verdi-1055607963.html

Psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi

Psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi

Yozgat’ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir şahıs, sinir krizi geçirip kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra iş yerini ateşe verdi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T14:27+0300

2022-04-16T14:27+0300

2022-04-16T14:27+0300

yaşam

türkiye

yozgat

sinir krizi

gaz maskesi

yangın

ateş

psikolojik rahatsızlık

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Yozgat'ın Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan 33 yaşındaki şahıs, sinir krizi geçirerek iş yerini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yakalanarak hastaneye kaldırıldıPolisi görünce ateşe verdiği iş yerinin kapılarını kilitleyen gencin dumandan zehirlenmemesi için polis ekipleri işyerinin camlarını ve kapılarını kırdı. Gaz maskeleriyle içeri giren itfaiye ve polis ekiplerine elinde bıçak ile direnen R.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220406/annesini-ve-psikolojik-tedavi-goren-abisini-oldurup-sonra-intihar-etti--1055343915.html

yozgat

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türkiye, yozgat, sinir krizi, gaz maskesi, yangın, ateş, psikolojik rahatsızlık