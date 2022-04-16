https://tr.sputniknews.com/20220416/psikolojik-sorunlari-olan-genc-is-yerini-atese-verdi-1055607963.html
Psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi
Psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi
Yozgat’ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir şahıs, sinir krizi geçirip kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra iş yerini ateşe verdi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T14:27+0300
2022-04-16T14:27+0300
2022-04-16T14:27+0300
yaşam
türkiye
yozgat
sinir krizi
gaz maskesi
yangın
ateş
psikolojik rahatsızlık
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Yozgat'ın Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan 33 yaşındaki şahıs, sinir krizi geçirerek iş yerini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yakalanarak hastaneye kaldırıldıPolisi görünce ateşe verdiği iş yerinin kapılarını kilitleyen gencin dumandan zehirlenmemesi için polis ekipleri işyerinin camlarını ve kapılarını kırdı. Gaz maskeleriyle içeri giren itfaiye ve polis ekiplerine elinde bıçak ile direnen R.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220406/annesini-ve-psikolojik-tedavi-goren-abisini-oldurup-sonra-intihar-etti--1055343915.html
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türkiye, yozgat, sinir krizi, gaz maskesi, yangın, ateş, psikolojik rahatsızlık
Psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi
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Yozgat’ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir şahıs, sinir krizi geçirip kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra iş yerini ateşe verdi.
Yozgat'ın Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan 33 yaşındaki şahıs, sinir krizi geçirerek iş yerini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yakalanarak hastaneye kaldırıldı
Polisi görünce ateşe verdiği iş yerinin kapılarını kilitleyen gencin dumandan zehirlenmemesi için polis ekipleri işyerinin camlarını ve kapılarını kırdı. Gaz maskeleriyle içeri giren itfaiye ve polis ekiplerine elinde bıçak ile direnen R.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.