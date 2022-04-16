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https://tr.sputniknews.com/20220416/putin-sscb-ve-nazi-almanyasinin-denk-tutulmasi-ile-ilgili-ceza-yasasini-imzaladi-1055607536.html
Putin, SSCB ve Nazi Almanyası'nın denk tutulması ile ilgili ceza yasasını imzaladı
Putin, SSCB ve Nazi Almanyası'nın denk tutulması ile ilgili ceza yasasını imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası’nın alenen denk tutulması için çeşitli cezalar öngören yasayı imzaladı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
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Putin’in imzaladığı yasaya göre Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki rollerini alenen denk tutan vatandaşlara 5 bin rubleye kadar para cezası ya da 15 güne kadar tutuklama cezası, tüzel kişilere ise 100 bin rubleye kadar para cezası öngörülüyor.Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet sitesinde yayınlanan belgeye göre İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB liderliğinin, ordu komutası ve askerlerinin hedef, karar ve eylemlerinin, Nazi Almanyası’nın ve eksenindeki Avrupa ülkelerinin hedef, karar ve eylemleri ile alenen denk tutan, ayrıca Sovyet halkının Nazi Almanyası'nın yenilgisindeki belirleyici rolü ile SSCB'nin Avrupa ülkelerinin kurtarılması sırasındaki insani misyonunu inkar eden vatandaşlara 5 bin rubleye kadar para cezası ya da 15 güne kadar tutuklama cezası, tüzel kişilere ise 100 bin rubleye kadar para cezası ve 90 güne kadar faaliyetlerini askıya alma cezası verilebilecek.
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vladimir putin, sscb

Putin, SSCB ve Nazi Almanyası'nın denk tutulması ile ilgili ceza yasasını imzaladı

14:01 16.04.2022 (güncellendi: 14:02 16.04.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası’nın alenen denk tutulması için çeşitli cezalar öngören yasayı imzaladı.
Putin’in imzaladığı yasaya göre Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki rollerini alenen denk tutan vatandaşlara 5 bin rubleye kadar para cezası ya da 15 güne kadar tutuklama cezası, tüzel kişilere ise 100 bin rubleye kadar para cezası öngörülüyor.
Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet sitesinde yayınlanan belgeye göre İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB liderliğinin, ordu komutası ve askerlerinin hedef, karar ve eylemlerinin, Nazi Almanyası’nın ve eksenindeki Avrupa ülkelerinin hedef, karar ve eylemleri ile alenen denk tutan, ayrıca Sovyet halkının Nazi Almanyası'nın yenilgisindeki belirleyici rolü ile SSCB'nin Avrupa ülkelerinin kurtarılması sırasındaki insani misyonunu inkar eden vatandaşlara 5 bin rubleye kadar para cezası ya da 15 güne kadar tutuklama cezası, tüzel kişilere ise 100 bin rubleye kadar para cezası ve 90 güne kadar faaliyetlerini askıya alma cezası verilebilecek.
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