https://tr.sputniknews.com/20220416/rus-ordusu-kievde-tank-yapim-fabrikasini-ve-nikolaevde-onarim-unitelerini-vurdu-1055604895.html

Rus ordusu Kiev'de tank yapım fabrikasını ve Nikolaev'de askeri araç onarım ünitelerini vurdu

Rus ordusu Kiev'de tank yapım fabrikasını ve Nikolaev'de askeri araç onarım ünitelerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Kiev'de tank yapım fabrikasını ve Nikolaev'de... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T10:54+0300

2022-04-16T10:54+0300

2022-04-16T11:21+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

ukrayna

rusya

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Konaşenkov, bu sabah yaptığı basın açıklamasında, “Hava tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Kiev'de tank yapım fabrikasının üretim binaları ve Nikolaev'de onarım üniteleri vuruldu” diye konuştu.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri dün gece Ukrayna’nın 16 askeri tesisini imha etti’Konaşenkov, “Dün gece hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle düşmanın 16 hedefi vuruldu. Bunların arasında Odessa bölgesindeki Povstanskoye, Barvenkovo, Lisiçansk, Sribnoye, Petrovskoye ve Opıtnoye yerleşimlerinin yakınlarında Ukrayna’ya ait askeri teçhizat ve silahlarının yığıldığı 11 saha yer alıyor” bilgisini verdi.Rus komutan, Nikolayev bölgesinde iki füze ve topçu silah deposunun, Poltava'nın güneydoğusunda radar keşif ve iletişim teçhizatının merkezi depolama üssünün, Poltava'nın güneyinde uçaksavar silah deposunun, Gusarovka yerleşiminde ise 95. Hava İndirme ve Saldırı Tugayının birliklerinin bulunduğu alanın imha edildiğini vurguladı.‘Rus uçakları Ukrayna ordusunun yoğunlaştığı 67 bölgeyi vurdu’Taktik uçakların dün gece boyunca Ukrayna ordu mensuplarının ve askeri araçlarının yoğunlaştığı 67 bölgeyi imha ettiğini vurgulayan Konaşenkov, Rus Füze ve topçu kuvvetlerinin ise Ukrayna ordusuna ait 811 unsur daha vurduğunu, hedeflerin arasında Ukrayna ordusunun 43 komuta noktasının ve askeri araçlara yakıt taşıyan 8 konvoyun yer aldığını ifade etti.

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konaşenkov, ukrayna, rusya