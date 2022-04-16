https://tr.sputniknews.com/20220416/rusyadan-ingiltereye-karsi-yaptirim-1055606821.html

Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım

Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T12:42+0300

2022-04-16T12:42+0300

2022-04-16T12:52+0300

ukrayna krizi

rusya

ingiltere

yaptırım

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da dahil olmak üzere bir dizi siyasiyi Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil ettiği ifade edildi.Açıklamada, “İngiliz hükümetinin, özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımların uygulanması ile ortaya konulan benzeri görülmemiş düşmanca eylemleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinin kilit üyelerinin ve bazı siyasilerin Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil edilmesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

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rusya, ingiltere, yaptırım