Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220416/rusyadan-ingiltereye-karsi-yaptirim-1055606821.html
Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım
Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T12:42+0300
2022-04-16T12:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_dabe66828262a1abc9712e74c4267279.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da dahil olmak üzere bir dizi siyasiyi Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil ettiği ifade edildi.Açıklamada, “İngiliz hükümetinin, özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımların uygulanması ile ortaya konulan benzeri görülmemiş düşmanca eylemleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinin kilit üyelerinin ve bazı siyasilerin Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil edilmesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_97:0:1192:821_1920x0_80_0_0_c73514f16a8c2373f35f01707fbaff32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ingiltere, yaptırım

Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım

12:42 16.04.2022 (güncellendi: 12:52 16.04.2022)
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da dahil olmak üzere bir dizi siyasiyi Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da dahil olmak üzere bir dizi siyasiyi Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil ettiği ifade edildi.
Açıklamada, “İngiliz hükümetinin, özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımların uygulanması ile ortaya konulan benzeri görülmemiş düşmanca eylemleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinin kilit üyelerinin ve bazı siyasilerin Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil edilmesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала