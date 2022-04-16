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Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım
Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T12:42+0300
2022-04-16T12:42+0300
2022-04-16T12:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
yaptırım
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da dahil olmak üzere bir dizi siyasiyi Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil ettiği ifade edildi.Açıklamada, “İngiliz hükümetinin, özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımların uygulanması ile ortaya konulan benzeri görülmemiş düşmanca eylemleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinin kilit üyelerinin ve bazı siyasilerin Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil edilmesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
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rusya, ingiltere, yaptırım
Rusya’dan İngiltere'ye karşı yaptırım
12:42 16.04.2022 (güncellendi: 12:52 16.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da dahil olmak üzere bir dizi siyasiyi Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Londra’nın yaptırımlarına karşı önlem olarak İngiliz hükümetindeki kilit isimleri, ayrıca Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da dahil olmak üzere bir dizi siyasiyi Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil ettiği ifade edildi.
Açıklamada, “İngiliz hükümetinin, özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımların uygulanması ile ortaya konulan benzeri görülmemiş düşmanca eylemleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinin kilit üyelerinin ve bazı siyasilerin Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil edilmesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.