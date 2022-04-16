https://tr.sputniknews.com/20220416/sokak-kopekleri-paylasimi-tepki-ceken-yildiz-tilbe-ifade-verdi-bugun-bile-80-dikis-atilan-cocuk-var-1055601171.html

Sokak köpekleri paylaşımı tepki çeken Yıldız Tilbe ifade verdi: Bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var

Sokak köpekleri paylaşımı tepki çeken Yıldız Tilbe ifade verdi: Bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var

Sokak köpekleriyle ile ilgili yaptığı sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası tepki çeken Yıldız Tilbe, savcılığa ifade verdi. Açıklama yapan Tilbe'nin... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T01:47+0300

2022-04-16T01:47+0300

2022-04-16T01:48+0300

türkiye

yıldız tilbe

köpek

sokak köpeği

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Yıldız Tilbe hakkında başlatılan "Suç işlemeye tahrik" suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.Şikayetçi olduğu dosya kapsamında da ifade veren Tilbe daha sonra avukatıyla adliyeden ayrıldı.Basın mensuplarının soruları üzerine Tilbe’nin avukatı Handan Bakbak, "Biz ifade verdik. Şikayetlerimizi pekiştirdik. Birçok kişi hakkında ünlü isimler hakkında dosyamız vardı, onu pekiştirecek ifadelerimizi verdik. Bakın bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala o olay devam ediyor. Yıldız Hanım’da artık konuşmak istemiyor. Hukuk konuşsun, adalet konuşsun, yargı konuşsun diyor" dedi.Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımı tepki çekmişti. Paylaşımının ardından hayvanseverler başta olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldız Tilbe de kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan aralarında ünlü isimlerin de olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220413/sokak-kopeklerinden-kacan-cocuga-minibus-carpti-1055544267.html

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yıldız tilbe, köpek, sokak köpeği