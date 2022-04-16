https://tr.sputniknews.com/20220416/sokak-kopekleri-paylasimi-tepki-ceken-yildiz-tilbe-ifade-verdi-bugun-bile-80-dikis-atilan-cocuk-var-1055601171.html
Sokak köpekleri paylaşımı tepki çeken Yıldız Tilbe ifade verdi: Bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var
Sokak köpekleri paylaşımı tepki çeken Yıldız Tilbe ifade verdi: Bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var
Sokak köpekleriyle ile ilgili yaptığı sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası tepki çeken Yıldız Tilbe, savcılığa ifade verdi. Açıklama yapan Tilbe'nin... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T01:47+0300
2022-04-16T01:47+0300
2022-04-16T01:48+0300
türkiye
yıldız tilbe
köpek
sokak köpeği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054773902_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_048d8fc6c1aeeb70b08c761a83fa6d29.jpg
Yıldız Tilbe hakkında başlatılan "Suç işlemeye tahrik" suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.Şikayetçi olduğu dosya kapsamında da ifade veren Tilbe daha sonra avukatıyla adliyeden ayrıldı.Basın mensuplarının soruları üzerine Tilbe’nin avukatı Handan Bakbak, "Biz ifade verdik. Şikayetlerimizi pekiştirdik. Birçok kişi hakkında ünlü isimler hakkında dosyamız vardı, onu pekiştirecek ifadelerimizi verdik. Bakın bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala o olay devam ediyor. Yıldız Hanım’da artık konuşmak istemiyor. Hukuk konuşsun, adalet konuşsun, yargı konuşsun diyor" dedi.Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımı tepki çekmişti. Paylaşımının ardından hayvanseverler başta olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldız Tilbe de kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan aralarında ünlü isimlerin de olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220413/sokak-kopeklerinden-kacan-cocuga-minibus-carpti-1055544267.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054773902_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_b095588b09b7426825a6454923551105.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yıldız tilbe, köpek, sokak köpeği
Sokak köpekleri paylaşımı tepki çeken Yıldız Tilbe ifade verdi: Bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var
01:47 16.04.2022 (güncellendi: 01:48 16.04.2022) Abone ol
Sokak köpekleriyle ile ilgili yaptığı sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası tepki çeken Yıldız Tilbe, savcılığa ifade verdi. Açıklama yapan Tilbe'nin avukatı, "Bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala bu olaylar devam ediyor" dedi.
Yıldız Tilbe hakkında başlatılan "Suç işlemeye tahrik" suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.
Şikayetçi olduğu dosya kapsamında da ifade veren Tilbe daha sonra avukatıyla adliyeden ayrıldı.
Basın mensuplarının soruları üzerine Tilbe’nin avukatı Handan Bakbak, "Biz ifade verdik. Şikayetlerimizi pekiştirdik. Birçok kişi hakkında ünlü isimler hakkında dosyamız vardı, onu pekiştirecek ifadelerimizi verdik. Bakın bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala o olay devam ediyor. Yıldız Hanım’da artık konuşmak istemiyor. Hukuk konuşsun, adalet konuşsun, yargı konuşsun diyor" dedi.
Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımı tepki çekmişti. Paylaşımının ardından hayvanseverler başta olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldız Tilbe de kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan aralarında ünlü isimlerin de olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.