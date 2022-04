https://tr.sputniknews.com/20220416/suudi-arabistan-kadinlarin-yaninda-erkek-bir-yakini-bulunmadan-umre-yapabilecegini-acikladi-1055612459.html

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.Artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydeden Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini aktardı.

