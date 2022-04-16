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https://tr.sputniknews.com/20220416/suudi-arabistan-kadinlarin-yaninda-erkek-bir-yakini-bulunmadan-umre-yapabilecegini-acikladi-1055612459.html
Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı
Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı
Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T19:00+0300
2022-04-16T18:58+0300
dünya
suudi arabistan
umre
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.Artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydeden Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini aktardı.
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suudi arabistan, umre, vize

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı

19:00 16.04.2022
© REUTERS / Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanlığıSuudi Arabistan- Umre
Suudi Arabistan- Umre - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı
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Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.
Artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydeden Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini aktardı.
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