https://tr.sputniknews.com/20220416/ticaret-bakani-mehmet-mus-ulkemize-guvenelim-turkiyenin-gelecegi-cok-parlaktir-1055611423.html

Ticaret Bakanı Muş: Ülkemize güvenelim, Türkiye'nin geleceği çok parlaktır

Ticaret Bakanı Muş: Ülkemize güvenelim, Türkiye'nin geleceği çok parlaktır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği çok parlaktır. Partimiz çok güçlüdür" dedi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T17:58+0300

2022-04-16T17:58+0300

2022-04-16T18:06+0300

türkiye

ekonomi

türkiye

mehmet muş

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Borçka ilçesindeki Borçka Gölü'nde kurulu somon balığı tesislerini tekne ile gezerek inceleyen Muş, daha sonra Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.AK Parti Artvin İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Muş, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemeler yaptığını, artan ticaretle birlikte kapıda yoğunluk yaşandığını söyledi.Muş, baharın gelmesi ile birlikte araç ve yaya gidiş, geliş yoğunluğunun daha da artacağına işaret ederek, "Diş ticaretimizdeki ivmenin artarak devam ettiğini düşündüğümüzde tır trafiğinin de geçen aylara göre yükseleceği kanaatindeyiz. Buna paralel çeşitli tedbirler alıyoruz. Yıl sonuna kadar ve bu yıl içerisinde artan trafiği yönetme adına optimizasyon çalışmaları yapacağız" diye konuştu.Türkiye'de önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Muş, şu değerlendirmede bulundu:'Aşılacak olan yeni hedefler var'Muş, Türkiye'nin her türlü zorlukla mücadele edebilecek kabiliyete sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:Uzun yıllar teşkilatlarda görev yaptığını ve son olarak da bakanlık görevini yürüttüğünü anlatan Muş, "İnşallah 14 ay sonra bir seçim yapılacaktır. Orada da gene milletimizden yetkiyi alarak devam edeceğiz. Çok eşikler aşıldı. Aşılacak olan yeni hedefler var. El birliği ile çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Mehmet Muş, daha sonra Artvin Gençlik Merkezi'nde iş adamlarının katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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ekonomi, türkiye, mehmet muş