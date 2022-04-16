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Üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü
Üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü
İstanbul Kadıköy'de D-100 Karayolu’nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T09:37+0300
2022-04-16T09:37+0300
türkiye
kadıköy
kaza
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Kaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 34 NSY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı. Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu’nun sağ şeridinde kaldı.F.A. araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün Çevik Kuvvet polisi olarak görev yalan F.A. olduğunu tespit etti.
türkiye
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kadıköy, kaza

Üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü

09:37 16.04.2022
© DHAKadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü
Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© DHA
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İstanbul Kadıköy'de D-100 Karayolu’nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı.
Kaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 34 NSY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı. Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu’nun sağ şeridinde kaldı.
F.A. araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün Çevik Kuvvet polisi olarak görev yalan F.A. olduğunu tespit etti.
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