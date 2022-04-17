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Devasa kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi
Devasa kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi
Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinin en yaşlı üyesi Tuki isimli kaplumbağa, 102. yaşına girdi. Bakıcıları ise Tuki’ye en sevdiği yeşilliklerden... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T08:24+0300
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Devasa kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

08:24 17.04.2022
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Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinin en yaşlı üyesi Tuki isimli kaplumbağa, 102. yaşına girdi. Bakıcıları ise Tuki’ye en sevdiği yeşilliklerden bir doğum günü pastası yaptı.
© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi olan Tuki, görüntüsü ve büyüklüğüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi olan Tuki, görüntüsü ve büyüklüğüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi olan Tuki, görüntüsü ve büyüklüğüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Yaklaşık 250 yıl yaşayabilen devasa Aldabra Kaplumbağası Tuki, 102. yaşına ayak bastı. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl önce doğan Tuki için bakıcıları, en sevdiği yeşillikleri harmanlayarak ona güzel bir doğum günü pastası hazırlayıp sürpriz yaptı. Bakıcılarının bu sürprizini gören Tuki de tepsinin yanına gelerek kendisi için hazırlanan pastayı afiyetle yedi.

Yaklaşık 250 yıl yaşayabilen devasa Aldabra Kaplumbağası Tuki, 102. yaşına ayak bastı. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl önce doğan Tuki için bakıcıları, en sevdiği yeşillikleri harmanlayarak ona güzel bir doğum günü pastası hazırlayıp sürpriz yaptı. Bakıcılarının bu sürprizini gören Tuki de tepsinin yanına gelerek kendisi için hazırlanan pastayı afiyetle yedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Yaklaşık 250 yıl yaşayabilen devasa Aldabra Kaplumbağası Tuki, 102. yaşına ayak bastı. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl önce doğan Tuki için bakıcıları, en sevdiği yeşillikleri harmanlayarak ona güzel bir doğum günü pastası hazırlayıp sürpriz yaptı. Bakıcılarının bu sürprizini gören Tuki de tepsinin yanına gelerek kendisi için hazırlanan pastayı afiyetle yedi.

© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde 10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, “Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Bizim için eğlenceli ama illaki zorluğu da oluyor. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık. Her yaşında da olduğu gibi değişik doğum günleri uyguluyoruz" dedi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde 10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, “Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Bizim için eğlenceli ama illaki zorluğu da oluyor. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık. Her yaşında da olduğu gibi değişik doğum günleri uyguluyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde 10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, “Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Bizim için eğlenceli ama illaki zorluğu da oluyor. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık. Her yaşında da olduğu gibi değişik doğum günleri uyguluyoruz" dedi.

© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

"Bu kaplumbağalar 250 sene yaşayabiliyor. Tuki için şu an gençlik çağında diyebiliriz. Devasa yapısından dolayı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" diye devam eden Duran, "Türkiye’deki çoğu hayvanat bahçesinde bu tür bulunmuyor. O yüzden insanların baya ilgi odağı oluyor" bilgisini paylaştı.

&quot;Bu kaplumbağalar 250 sene yaşayabiliyor. Tuki için şu an gençlik çağında diyebiliriz. Devasa yapısından dolayı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor&quot; diye devam eden Duran, &quot;Türkiye’deki çoğu hayvanat bahçesinde bu tür bulunmuyor. O yüzden insanların baya ilgi odağı oluyor&quot; bilgisini paylaştı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

"Bu kaplumbağalar 250 sene yaşayabiliyor. Tuki için şu an gençlik çağında diyebiliriz. Devasa yapısından dolayı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" diye devam eden Duran, "Türkiye’deki çoğu hayvanat bahçesinde bu tür bulunmuyor. O yüzden insanların baya ilgi odağı oluyor" bilgisini paylaştı.

© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Duran, "Sabah karışık sebze, meyve, yeşillik veriyoruz. Zaten genelde sebze ve meyve yiyor. Kabak ve karpuz gibi ürünlerle zenginleştirme yapıyoruz. Düzenli olarak yemeğini veriyoruz, çayırotu veriyoruz, yonca veriyoruz. Günlük ortalama 6-7 kilo yeşillik yiyor. Bunun yanında kuru olarak çayırotu ve yonca veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Duran, &quot;Sabah karışık sebze, meyve, yeşillik veriyoruz. Zaten genelde sebze ve meyve yiyor. Kabak ve karpuz gibi ürünlerle zenginleştirme yapıyoruz. Düzenli olarak yemeğini veriyoruz, çayırotu veriyoruz, yonca veriyoruz. Günlük ortalama 6-7 kilo yeşillik yiyor. Bunun yanında kuru olarak çayırotu ve yonca veriyoruz” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / MERT GÜRENÇ - MUSTAFA USLU

Duran, "Sabah karışık sebze, meyve, yeşillik veriyoruz. Zaten genelde sebze ve meyve yiyor. Kabak ve karpuz gibi ürünlerle zenginleştirme yapıyoruz. Düzenli olarak yemeğini veriyoruz, çayırotu veriyoruz, yonca veriyoruz. Günlük ortalama 6-7 kilo yeşillik yiyor. Bunun yanında kuru olarak çayırotu ve yonca veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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