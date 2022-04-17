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Kuzey Kore'den yeni tip taktik güdümlü füze denemesi
Kuzey Kore'den yeni tip taktik güdümlü füze denemesi
Kuzey Kore, yeni tip taktik güdümlü bir füze denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
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kuzey kore
kim jong-un
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фото, kuzey kore, kim jong-un, balistik füze

Kuzey Kore'den yeni tip taktik güdümlü füze denemesi

10:55 17.04.2022
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Kuzey Kore, yeni tip taktik güdümlü bir füze denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Kuzey Kore'den, Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kuzey Kore&#x27;den, Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung&#x27;un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un&#x27;un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Kuzey Kore'den, Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, 'yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı' ifade edildi. Ayrıca Kim'in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi.

Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, &#x27;yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı&#x27; ifade edildi. Ayrıca Kim&#x27;in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, 'yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı' ifade edildi. Ayrıca Kim'in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi.

© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Güney Kore ise Pyongyang'ın dün akşam 18.00 sıralarında 2 füze ateşlediğini doğruladı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 km yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edildi.

Güney Kore ise Pyongyang&#x27;ın dün akşam 18.00 sıralarında 2 füze ateşlediğini doğruladı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 km yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Güney Kore ise Pyongyang'ın dün akşam 18.00 sıralarında 2 füze ateşlediğini doğruladı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 km yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edildi.

© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Son füze denemesi ile birlikte Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Son füze denemesi ile birlikte Kuzey Kore&#x27;nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 12&#x27;ye yükselmiş oldu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Son füze denemesi ile birlikte Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

ABD'nin, müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak Kuzey Kore'nin yeni provokatif eylemlerde bulunabileceği tahmin edilmişti.

ABD&#x27;nin, müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak Kuzey Kore&#x27;nin yeni provokatif eylemlerde bulunabileceği tahmin edilmişti. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

ABD'nin, müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak Kuzey Kore'nin yeni provokatif eylemlerde bulunabileceği tahmin edilmişti.

© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Kuzey Kore'de her yıl 15 Nisan'da 'Güneş Günü' olarak kutlanan ülkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim II-sung'un doğum günü için başkent Pyongyang'da tören düzenlendi. Genellikle, yıl dönümlerindeki kutlamalarda büyük askeri geçit töreni düzenlemesiyle bilinen Kuzey Kore, bu yılki yaş gününde askeri geçit törenine yer vermedi.

Kuzey Kore&#x27;de her yıl 15 Nisan&#x27;da &#x27;Güneş Günü&#x27; olarak kutlanan ülkenin lideri Kim Jong-un&#x27;un dedesi Kim II-sung&#x27;un doğum günü için başkent Pyongyang&#x27;da tören düzenlendi. Genellikle, yıl dönümlerindeki kutlamalarda büyük askeri geçit töreni düzenlemesiyle bilinen Kuzey Kore, bu yılki yaş gününde askeri geçit törenine yer vermedi. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360

Kuzey Kore'de her yıl 15 Nisan'da 'Güneş Günü' olarak kutlanan ülkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim II-sung'un doğum günü için başkent Pyongyang'da tören düzenlendi. Genellikle, yıl dönümlerindeki kutlamalarda büyük askeri geçit töreni düzenlemesiyle bilinen Kuzey Kore, bu yılki yaş gününde askeri geçit törenine yer vermedi.

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