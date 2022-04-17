Kuzey Kore'den yeni tip taktik güdümlü füze denemesi

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Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, 'yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı' ifade edildi. Ayrıca Kim'in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi.