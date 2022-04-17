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AK Partili Külünk: Türkiye’ye S-400 alma demek, ulusal güvenliğini tehlikeye at demektir
AK Partili Külünk: Türkiye’ye S-400 alma demek, ulusal güvenliğini tehlikeye at demektir
AK Partili Metin Külünk, emperyalizmin tehdit ve saldırılarına karşı koyma mevziinin Ankara olduğunu belirterek, "Türkiye’ye S-400 alma demek, ulusal... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T00:29+0300
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, Twitter üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu."Milletlerin tarihle hesaplaştıkları anlar vardır. Gelişmeler, tarihin kırılma noktalarında milletlerin önüne “ya olacaksın, ya öleceksin” seçeneğini koyar, şartlar, beka mücadelesini zorlar. Bu noktada milletiyle bütünleşmiş liderlik önemlidir" ifadelerini kullanan Külünk, şunları yazdı:
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ak parti, metin külünk

AK Partili Külünk: Türkiye’ye S-400 alma demek, ulusal güvenliğini tehlikeye at demektir

00:29 17.04.2022 (güncellendi: 00:55 17.04.2022)
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AA
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AK Partili Metin Külünk, emperyalizmin tehdit ve saldırılarına karşı koyma mevziinin Ankara olduğunu belirterek, "Türkiye’ye S-400 alma demek, ulusal güvenliğini tehlikeye at, hava sahandaki milli savunmanı yok et, çapı 700 km’lik bir alandan gelebilecek saldırılara karşı savunmasız kal, ben istediğimi yapayım demektir" açıklamasını yaptı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, Twitter üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Milletlerin tarihle hesaplaştıkları anlar vardır. Gelişmeler, tarihin kırılma noktalarında milletlerin önüne “ya olacaksın, ya öleceksin” seçeneğini koyar, şartlar, beka mücadelesini zorlar. Bu noktada milletiyle bütünleşmiş liderlik önemlidir" ifadelerini kullanan Külünk, şunları yazdı:
Tarihimizdeki son beka mücadelesinin en kritik anını gösteren, Kocatepe’deki düşünceli Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıdır. Omuzlarının üzerindeki ağır yük çok bellidir. “Ya istiklal, ya ölüm” şiarının ete kemiğe büründüğü o çok özel anın görüntüsüdür.
Churchill’in 2.Dünya Savaşı’nda göreve geldiği an İngiliz halkına "Size sadece kan, zahmet, gözyaşı, ter vaat ediyorum" demesi gibi, Gazi’nin Çanakkale’de askerlerine “size ölmeyi emrediyorum” demesi aynı zorunluluktan doğmuştur.
Türkiye 15 Temmuz işgal amaçlı kanlı saldırısına karşı gösterdiği direnişle, anti-emperyalist bir mücadelenin de bayrağını yükseğe çekmiştir. Azerbaycan’ın bağımsızlık kahramanı Resul zade’nin dediği gibi, “yükselen bayrak bir daha asla inmez…
Kendi tarihimiz ve şerefli ceddimizin bizlere bıraktığı büyük miras şahittir saldırgan sömürgeci güçlerle mücadele etmeyen hiçbir millet bekasını koruyamamış, onursuz yaşamaya mahkûm edilmiştir. O nedenle, Türk milletinin bağımsızlığı kıymetlidir.
Tarihin bu kırılma noktasında millet, bağımsızlığı, torunlarının onurlu yaşamı ve atalarından miras kalan gücü kalıcı kılmak için bugün, her türlü fedakârlığa hazırdır. Tarih coğrafyaya dar geldiğinde ne yapmasını gerektiğini en iyi bu millet bilir.
Liderimiz gerektiğinde devletin karşılaştığı saldırıyı, emperyalist kuşatmayı en ince detayı ile milletimiz paylaştığında Bu millet, bağımsızlığı için günü gelir, Çanakkale’deki gibi bir somun ile bir vatanı müdafaa etmesini bilir.
Bahçesinde gül değil soğan yetiştirir ama emperyalizme boyun eğmez.
Bizler bir paltoyu iç-dış değiştirerek yıllarca kullanan ana-babaların evlatlarıyız, bugünün gençliğine bu ülkenin bugünlere ne tür fedakârlıklarla geldiğini anlatmamışsak, kabahat bizlerindir, o gençlik zor günde sıradağ gibi durur, biliyoruz.
Emperyalizmin tehdit ve saldırılarına karşı koyma mevzii, Ankara’dır. Milletimiz karşılaşılan saldırıya sonuna kadar direnmektedir direnecektir Uzlaşma düşünülemez, saldırgana boyun bükme söz konusu olamaz. Milletin yolu bellidir.
Türkiye’ye S-400 alma demek, ulusal güvenliğini tehlikeye at, hava sahandaki milli savunmanı yok et, çapı 700 km’lik bir alandan gelebilecek saldırılara karşı savunmasız kal, ben istediğimi yapayım demektir. Bunun pazarlığını yapamayız, yapmamalıyız.
Eğer ABD, ekonomi üzerinden millete karşı saldırılarını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edeceğinin işaretlerini de veriyorsa, bu durum liderlik tarafından millete detayı ile anlatılmalı, milli beka mücadelesinin de zemini yapılmalıdır.
Türk milletinin beka mücadelesinin sınırı Kıbrıs, Halep, Musul, Kerkük, Dağlık Karabağ, Saraybosna’dır. Ana karargâhı Ankara’dır… Duruşumuz bellidir, Türk Devleti’nin kılıcı keskindir, gözü karadır, dosta güven, düşmana kâbus olmasını en iyi bu millet bilir.
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