https://tr.sputniknews.com/20220417/aksener-sayin-erdogan-rakibini-merak-ediyor-ise-derhal-bir-secim-karari-alsinlar-hemen-aciklayalim-1055617858.html

Akşener: Sayın Erdoğan rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, hemen açıklayalım

Akşener: Sayın Erdoğan rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, hemen açıklayalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları, yani Cumhur İttifakı bu adayı çok merak ediyorlar ise rakibini merak ediyor ise derhal... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T01:24+0300

2022-04-17T01:24+0300

2022-04-17T01:24+0300

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meral akşener

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millet ittifakı

cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Akşener, KRT TV özel yayınında gazeteci Çiğdem Akdemir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Akşener, Akdemir'in, "Cumhurbaşkanı adayına" ilişkin sorusu üzerine, "Kimin ne umduğunu ben milletimizin ferasetine bırakıyorum ama Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Ben seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum. Şimdi esas mesele şu, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, Sayın Bahçeli dışında ben Sayın Erdoğan'ın ağzından 'Ben adayım.' diye duymadım. Dolayısıyla Sayın Erdoğan ise eğer, Sayın Erdoğan ve arkadaşları, yani Cumhur İttifakı bu adayı çok merak ediyorlar ise rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, hemen biz de açıklayalım. Ondan sonra rakibini tanımış olsun Sayın Erdoğan eğer kendisi adaysa." diye konuştu.Akşener, bir adaylarının olup olmadığının sorulması üzerine de şunları kaydetti:Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaları gerektiğini dile getiren Akşener, "Elbette Cumhurbaşkanlığı seçimini almalıyız, bu 6'lı masadaki bileşenler olarak elbette almalıyız ama aynı zamanda Meclis'te de çoğunluğu almalıyız." ifadesini kullandı.Akşener, sistemde denge ve denetleme mekanizmalarının olmadığını savunarak, itirazlarının sisteme olduğunu, seçimi kazanmaları halinde de en kısa sürede parlamenter sisteme geçileceğini söyledi.Akşener, "Sayın Karamollaoğlu'nun 'ittifak içi ittifak' mevzusunu nasıl yorumladınız?" sorusu üzerine de şöyle konuştu:Akşener, milletin takdiriyle başbakanlığa talip olduklarını sözlerine ekledi.

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türkiye, iyi parti, meral akşener, cumhur ittifakı, millet ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçimleri