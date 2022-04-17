https://tr.sputniknews.com/20220417/antalya-merkezli-yeni-havayolu-faaliyetlerine-basliyor-1055621362.html

Antalya merkezli yeni havayolu faaliyetlerine başlıyor

Antalya merkezli yeni havayolu faaliyetlerine başlıyor

Antalya'da kurulacak havayolunun adı ve detayları belli oldu. AirportHaber'in haberine göre sürecin hızlanmasında Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T10:15+0300

2022-04-17T10:15+0300

2022-04-17T10:15+0300

ekonomi

antalya

rusya

turist

ukrayna

havayolu şirketi

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AirportHaber'in edindiği bilgiye göre Antalya'da Southwind adıyla kurulacak yeni havayolu mayıs sonu itibarıyla operasyonlarına resmen başlayacak. Şirketin kuruluş dilekçesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından kabul edildi ve süreç hızlandırıldı. Yeni havayolu firması üç geniş gövde iki de dar gövde olmak üzere başlangıçta 5 Airbus ile operasyonlarına başlayacak. Habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın Türk turizmine olumsuz etkisi olma ihtimali bu süreçte çok önemli etken oldu. Rusya pazarının boş kalmaması ve bu ülkeden Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi için havayolu kurulma kararı son aşamasına geldi. Şirketin Charter olarak hizmet vermesi bekleniyor.

antalya

rusya

ukrayna

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antalya, rusya, turist, ukrayna, havayolu şirketi