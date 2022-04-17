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https://tr.sputniknews.com/20220417/antalya-merkezli-yeni-havayolu-faaliyetlerine-basliyor-1055621362.html
Antalya merkezli yeni havayolu faaliyetlerine başlıyor
Antalya merkezli yeni havayolu faaliyetlerine başlıyor
Antalya'da kurulacak havayolunun adı ve detayları belli oldu. AirportHaber'in haberine göre sürecin hızlanmasında Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T10:15+0300
2022-04-17T10:15+0300
ekonomi
antalya
rusya
turist
ukrayna
havayolu şirketi
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AirportHaber'in edindiği bilgiye göre Antalya'da Southwind adıyla kurulacak yeni havayolu mayıs sonu itibarıyla operasyonlarına resmen başlayacak. Şirketin kuruluş dilekçesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından kabul edildi ve süreç hızlandırıldı. Yeni havayolu firması üç geniş gövde iki de dar gövde olmak üzere başlangıçta 5 Airbus ile operasyonlarına başlayacak. Habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın Türk turizmine olumsuz etkisi olma ihtimali bu süreçte çok önemli etken oldu. Rusya pazarının boş kalmaması ve bu ülkeden Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi için havayolu kurulma kararı son aşamasına geldi. Şirketin Charter olarak hizmet vermesi bekleniyor.
antalya
rusya
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antalya, rusya, turist, ukrayna, havayolu şirketi

Antalya merkezli yeni havayolu faaliyetlerine başlıyor

10:15 17.04.2022
© AP Photo / Sergei GritsAlmatı- Uçak- Havalimanı
Almatı- Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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Antalya'da kurulacak havayolunun adı ve detayları belli oldu. AirportHaber'in haberine göre sürecin hızlanmasında Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi hedefi etkili oldu.
AirportHaber'in edindiği bilgiye göre Antalya'da Southwind adıyla kurulacak yeni havayolu mayıs sonu itibarıyla operasyonlarına resmen başlayacak.
Şirketin kuruluş dilekçesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından kabul edildi ve süreç hızlandırıldı.
Yeni havayolu firması üç geniş gövde iki de dar gövde olmak üzere başlangıçta 5 Airbus ile operasyonlarına başlayacak.
Habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın Türk turizmine olumsuz etkisi olma ihtimali bu süreçte çok önemli etken oldu. Rusya pazarının boş kalmaması ve bu ülkeden Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi için havayolu kurulma kararı son aşamasına geldi.
Şirketin Charter olarak hizmet vermesi bekleniyor.
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