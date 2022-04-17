https://tr.sputniknews.com/20220417/bakan-kurum-liderimiz-erdogani-bir-kere-daha-secerek-turkiyeyi-bolgesel-bir-super-guc-yapacagiz-1055618751.html

Bakan Kurum: Liderimiz Erdoğan'ı bir kere daha seçerek Türkiye'yi bölgesel bir süper güç yapacağız

Bakan Kurum: Liderimiz Erdoğan'ı bir kere daha seçerek Türkiye'yi bölgesel bir süper güç yapacağız

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katılan Bakan Kurum, burada katılımcılara seslendi. Kurum, Liderimiz... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T04:52+0300

2022-04-17T04:52+0300

2022-04-17T04:52+0300

politika

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Katılımcılara seslenen Bakan Murat Kurum, Ankara'da gerçekleştirilen ve planlanan Bakanlık faaliyetlerini anlattı. 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri hakkında konuştu.Ankara'da 15 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirten Kurum, "Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya, Sincan'da ve daha birçok noktada harıl harıl dönüşümlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına gedik ki bundan rahatsız olanlar var. Sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var. Onlar ne kadar durdurmak isterlerse biz durmayacağız. Ankaramızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu Projesi'ni tamamlayacağız. Burada da gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız mutlu bir şekilde vakit geçirecekler ve bu alandan tam anlamıyla istifade edecekler. Diğer yandan Altındağ'da tarihi kent merkezlerimizi ihya projelerimizi sürdürüyoruz. Hergelen Meydanı'nda çok önemli bir proje yürütüyoruz. Dün havalimanına giderken Hergelen'deki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanları gördük, inceledik. Onlar da bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz. Onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız. Yine Altındağ'da Belediyemizin bulunduğu mekanı Altındağ'a, Ankara'ya bir meydan olarak kazandıracağımızı söylemiştik. İnşallah bu yıl içerisinde Belediye binamızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle birlikte burayı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı otoparkları yapmak suretiyle burayı Ankaramıza kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.Bakan Kurum, Türkiye'nin kendine biçilen rolü reddederek oyun kurucu bir ülke konumuna geldiğine belirterek "Aslında Rusya- Ukrayna savaşı da bunu hem kendimize hem dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, engelleri bir bir aşmıştır. 2023, 2053, 2071 hedeflerine de adım adım yürümektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Emin olun 50 yıllık planlama yapıyoruz. Bu planlama çerçevesinde de adımlarımızı atıyoruz. Bu yürüyüş, şu anda Cumhur İttifakı'nın şahsında bizzat bütün milletimize aittir. Cumhur İttifakı, hain FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı bizzat milletimiz tarafından sahada kanla kurulan bir millet cephesidir. Cumhur İttifakı, küresel oyunlara set, ihanet odaklarına etten bir duvardır" dedi.Sözlerini, 2023'te yapılması planlanan seçimlere getiren Kurum, şunları söyledi:

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türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum