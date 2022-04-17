https://tr.sputniknews.com/20220417/bakan-soylu-suriyede-savasi-biz-mi-cikardik-1055617606.html

Bakan Soylu: Suriye’de savaşı biz mi çıkardık?

Bakan Soylu: Suriye’de savaşı biz mi çıkardık?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek, dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerdeniz. Işığı açık... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T01:02+0300

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türkiye

türkiye

süleyman soylu

suriye

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da Yıldız Holding ile Deniz Feneri Derneği’nin “Dünya Yetimler Günü” sebebiyle düzenlediği iftar programında şehit aileleri ve yetim çocuklarla bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından programda konuşan Bakan Soylu, Deniz Feneri gibi kuruluşlar sayesinde dünyanın birçok yerine yardım götürüldüğünü söyledi. Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Herkesin gözü bu coğrafyada. Musibetler, oyunlar, tuzaklar bu coğrafyayı kendinin etmek isteyenlerin en önemli hünerleri. Dünyanın hangi noktasına gidersek gidelim Deniz Feneri ve Deniz Feneri'ne benzeyen yardım kuruluşları bizim yardım köprümüz oluyorlar, bizi zırhlıyorlar. İdlib’de 3,9 milyon insan var. Siz nereden geldiniz diyorum, Halep’ten, Humus’tan diyorlar. Halep ve Humus’ta yaşayabilmek mümkün değil. Biz komşumuza sırtımızı dönecek bir millet değiliz. Yüzyıllar boyunca aynı sancağın altına yaşadığımız, kardeş olduğumuz insanları bırakacak mıyız? Afganistan’a iyilik trenleri yolluyoruz. Rejim değişti diye sırtımızı mı döneceğiz? Kışın hep beraber şunu dert ettik, acaba Afganistan'da çocuklar kışı nasıl geçirecek diye. İdlib’e kömür yolladık. Afganistan’a iyilik trenleri giderken, Lübnan’a da iyilik gemileri gitti. Dünyayı yaşanmaz hale getirmeye çalışanlara inat, bir öğüdün peşinden gidiyoruz. Biz batı gibi neslini unutan, sadece maddeye tapan, ülkelere giderken buraları nasıl sömürürüz diye düşünen bir anlayışa sahip değiliz" dedi.Türkiye’ye medeniyet dersi vermeye çalışanların yaptıkları insanlık dışı eylemlerinin farkında olduklarını söyleyen Bakan Soylu, "3 yıl önce Sudan’a gittim, genç bir kız gördüm. Ne işin var burada dedim. ‘Öğretmenim, buradaki yetimlere bakmaya geldim’ dedi. Bu yetimleri biz mi yetim bıraktık? Sudanlı yetimleri biz mi yetim bıraktık? Arakan Müslümanlarının yetimlerini mi biz mi yetim bıraktık? Suriye’de savaşı biz mi çıkardık? 2000’li yılların başında Afganistan’ı biz mi işgal ettik? Yemen’deki çatışmaları biz mi körüklüyoruz? Her savaştan sonra batının elde ettiği silah ve para. Sizin silahınızın da paranızın da canı çıksın. Siz önce aklınızı değiştirin. Çocukları sadece renklerinden değil diye Yunanistan sınırında dondurarak ölüme terk ettiler. Bize medeniyet vaazı yapanlar, bize tepeden bakanlar insanları tenleriyle, gözleriyle ayırdılar. Devlet bugün yetimlerine borcunu ödemektedir. İnsanlığın emaneti Anadolu coğrafyasındadır. Bu emaneti iyi taşımalıyız” diye konuştu.'Dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerdeniz'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Irak, Afganistan, Suriye gibi ülkeler üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını ve yapılan haksızlıklara karşı seslerini duyurabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Soylu şu ifadeleri kullandı: Yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ile beraber yürütülen “1000 Şehide 1000 Su Kuyusu” projesinde isimleri dünyanın susuz bölgelerindeki su kuyularına verilen şehitlerin ailelerine Bakan Soylu tarafından plaket verildi.

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