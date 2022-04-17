https://tr.sputniknews.com/20220417/bakan-yaniktan-almanyadaki-turk-ailelere-koruyucu-aile-olun-cagrisi-1055620080.html

Bakan Yanık'tan Almanya'daki Türk ailelere 'Koruyucu aile olun' çağrısı

Bakan Yanık'tan Almanya'daki Türk ailelere 'Koruyucu aile olun' çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya'da ailelerinden alınan Türk çocukların farklı kültür ve inançtakilerin yanında yetişmemeleri için Türklere... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T07:35+0300

2022-04-17T07:35+0300

2022-04-17T07:37+0300

almanya

derya yanık

aile

çocuk

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Almanya'nın Berlin, Köln ve Düsseldorf şehirlerinde üç gün süren temaslarının son gününde Bakan Yanık, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda açıklamalarda bulundu. Almanya'da üç gün boyunca her yaştan kişilerin sorunlarını dinleyip sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü belirten Yanık, "Bizim aslında Almanya'da bulunuş gerekçemiz aile ataşeliklerimizin yaygınlaştırılması. Halihazırda Düsseldorf'ta 2015 yılında açtığımız faal bir aile ataşeliğimiz var. Aile ataşeliklerinin, Almanya'nın yanı sıra Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde acil ihtiyaç olduğunu fark ettik. Dolayısıyla bu anlamda Köln, Hamburg, Münih ve Stuttgart'ta da aile ataşeliklerimizi hızlıca faaliyete geçirmek arzusundayız" dedi. Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Türk toplumunun yoğun yaşadığı yerlerde Almanya başta olmak üzere, vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla sosyal anlamda karşılaştıkları problemleri çözme noktasında zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Özellikle Almanya'da gençlik daireleri tarafından devlet korumasına alınan çocuklar meselemiz var. Bu, bizim Türk toplumu için şu an en büyük, en temel meselelerden ve sorunlardan birisi. Dolayısıyla biz aile ataşeliklerimiz marifetiyle Türk kökenli insanların yaşadıkları ülkenin devlet kurumlarıyla irtibatlarını kurmak, onların işlem takiplerinde yardımcı olmak, haklarının korunması, var olan haklarını bilmeleri noktasında ihtiyaç duydukları hem hukuki hem sosyal desteği sağlamaya çalışacağız. Dolayısıyla aile ataşelikleri özellikle aile hukukunda, evlat edinme ya da koruyucu ailelik meselesinden başlayarak, sosyal yardımlar, engelliler, yaşlılar, kadınların sosyal hayata katılımı ya da aile içi şiddet meselelerinde öne çıkan başlıklarda vatandaşlarımıza hem destek hem de hukuki yardım sağlamış olacaklar. Almanya'da kamu kurum ve kuruluşları nezdinde onlara yardımcı olacaklar." Almanya'da yaşayan Türklere çağrıda bulunan Yanık, şunları dile getirdi: "Onlar yaşadıkları ülkenin sistemini zaten çok iyi biliyorlar. Burada koruyucu ailelik konusunda ciddi bir açığımız var. Yani devlet korumasına alınan çok fazla Türk çocuğu var fakat bu çocuklara koruyucu aile olacak mekanizmanın içine girmiş çok az aile, çok az kişi ve kurum var. Bir de vesayet kurumları var biliyorsunuz, oralarda da bizim sivil toplum kuruluşlarımızın daha çok yer alması, koruyucu aile sürecinin içine daha çok vatandaşımızın dahil olması lazım. Aksi takdirde çocuklarımızın kültürümüze, örfümüze, inancımıza yabancı olan ailelerin yanına yerleştirilerek çocuklarımızın kendi kültürümüzden uzak yaşadıkları eleştirisini bertaraf etmemiz mümkün değil." Bakan Yanık, "Bizim çocuklarımızın, bizim kültürümüzü bilen ailelerin yanında yetişebilmeleri için Türk ailelerin daha çok koruyucu aile olması lazım, bu sistemin içine girmesi lazım. Biz önümüzdeki süreçte özellikle aile ataşeliklerimiz marifetiyle bu farkındalığı da burada yaşayan Türk ailelerimiz arasında inşallah yaygınlaştırmayı ve onları daha çok koruyucu aile olmaya teşvik etmeyi sağlamayı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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almanya, derya yanık, aile, çocuk