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Bodrum’da orman yangını
Bodrum’da orman yangını
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T08:35+0300
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yaşam
bodrum
orman yangını
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Muğla'da sabah saat 5.00 civarında Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi. Yakaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerleyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için çalıştı. Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. 3.5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor.
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bodrum, orman yangını

Bodrum’da orman yangını

08:35 17.04.2022 (güncellendi: 08:39 17.04.2022)
© İHA / EREN AYHANBodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© İHA / EREN AYHAN
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı.
Muğla'da sabah saat 5.00 civarında Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi.
Yakaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerleyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için çalıştı.
Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. 3.5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor.
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