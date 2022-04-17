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BoFA araştırması: Küresel ekonomik büyümeye dair iyimserlik tüm zamanların en düşük seviyesinde
BoFA araştırması: Küresel ekonomik büyümeye dair iyimserlik tüm zamanların en düşük seviyesinde
Yatırım bankası Bank of America Menkul Kıymetler'in (BoFA Securities) her ay yaptığı araştırmaya göre, olası stagflasyonla ilgili endişeler 2008'den bu yana en... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T23:18+0300
2022-04-17T23:18+0300
ekonomi
bank of america
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BoFA'nın fon yöneticilerinin görüşlerini aldığı araştırmada, olası stagflasyon endişesi Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, küresel ekonomik büyümeye ilişkin iyimserlik de tarihi en düşük seviyeye indi.Salı günü yayımlanan rapora göre, ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 71'i gelecek aylarda küresel büyüme beklentileri konusunda karamsar görüş bildirdi. Bu, anketlerin başladığı 1990'ların başından beri kayıtlara geçen en yüksek karamsarlık oranı oldu. BoFA anketinin Avrupa edisyonu, ankete katılanların yaklaşık yüzde 81'inin bölge ekonomisinin gelecek yıl zayıflamasını beklediğini ortaya koydu. Bu oran, mart ayında yüzde 69'du.Araştırma, geleneksel olarak yatırımcı temkinliliğinin bir göstergesi olan fon yöneticisinin elinde bulundurduğu nakit paranın martta yüzde 5.9'dan nisanda 5.5'e gerilediğini gösterdi. Bununla birlikte, küresel durgunluk beklentileri, küresel piyasalar için en önemli kuyruk riski (tail risk) olmaya devam ediyor.Araştırmaya göre ticaret petrol ve emtia yatırımlarına yığılırken, emtialara tahsis edilenler yüzde 38 ile rekor seviyeye yükseldi. Diğer uzun pozisyonlar petrolden bakır, kalay, uranyum, alüminyum ve gübrede alınırken, elbette kısa pozisyonlar performansı ekonomik büyümeyle en yakından bağlantılı olan tahvillerle döngüsel hisse senetlerine yöneldi.Anket, küresel kar beklentilerinin pandeminin başladığı Mart 2020'den beri en zayıf seviyeye gerilediğini de gösterdi.
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bank of america

BoFA araştırması: Küresel ekonomik büyümeye dair iyimserlik tüm zamanların en düşük seviyesinde

23:18 17.04.2022
© AFP 2022 / DOMINICK REUTERBank of America
Bank of America - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / DOMINICK REUTER
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Yatırım bankası Bank of America Menkul Kıymetler'in (BoFA Securities) her ay yaptığı araştırmaya göre, olası stagflasyonla ilgili endişeler 2008'den bu yana en yüksek seviyede.
BoFA'nın fon yöneticilerinin görüşlerini aldığı araştırmada, olası stagflasyon endişesi Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, küresel ekonomik büyümeye ilişkin iyimserlik de tarihi en düşük seviyeye indi.
Salı günü yayımlanan rapora göre, ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 71'i gelecek aylarda küresel büyüme beklentileri konusunda karamsar görüş bildirdi. Bu, anketlerin başladığı 1990'ların başından beri kayıtlara geçen en yüksek karamsarlık oranı oldu.
BoFA anketinin Avrupa edisyonu, ankete katılanların yaklaşık yüzde 81'inin bölge ekonomisinin gelecek yıl zayıflamasını beklediğini ortaya koydu. Bu oran, mart ayında yüzde 69'du.
Araştırma, geleneksel olarak yatırımcı temkinliliğinin bir göstergesi olan fon yöneticisinin elinde bulundurduğu nakit paranın martta yüzde 5.9'dan nisanda 5.5'e gerilediğini gösterdi. Bununla birlikte, küresel durgunluk beklentileri, küresel piyasalar için en önemli kuyruk riski (tail risk) olmaya devam ediyor.
Araştırmaya göre ticaret petrol ve emtia yatırımlarına yığılırken, emtialara tahsis edilenler yüzde 38 ile rekor seviyeye yükseldi. Diğer uzun pozisyonlar petrolden bakır, kalay, uranyum, alüminyum ve gübrede alınırken, elbette kısa pozisyonlar performansı ekonomik büyümeyle en yakından bağlantılı olan tahvillerle döngüsel hisse senetlerine yöneldi.
Anket, küresel kar beklentilerinin pandeminin başladığı Mart 2020'den beri en zayıf seviyeye gerilediğini de gösterdi.
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