Bülent Arınç: Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı bulmuşsa milleti konuşmayla aldatamazsınız

Şimdi önümüzde daha büyük bir imtihan var. Devletlere ömür biçilir. Devlet doğar, biraz büyür, biraz gelişir, sonra gerileme başlar yıkıma kadar gider. Devlet, iktidarlar, idareler. Bütün her şeyin her günkü zevki ile her günkü başarısıyla devam etmeyeceği zaten işin doğası gereğidir. Şimdi önümüzde daha büyük bir imtihan var. Devletlere ömür biçilir. Devlet doğar, biraz büyür, biraz gelişir, sonra gerileme başlar yıkıma kadar gider. Devlet, iktidarlar, idareler. Bütün her şeyin her günkü zevki ile her günkü başarısıyla devam etmeyeceği zaten işin doğası gereğidir.

AK Parti'nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz. Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha üç sene evvel ‘Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var, ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız' demiştim. AK Parti'nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz. Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha üç sene evvel ‘Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var, ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız' demiştim.

Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir. İnkar etmemektir. Üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları ve pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır, ama siyasetçiye yakışmaz. Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir. İnkar etmemektir. Üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları ve pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır, ama siyasetçiye yakışmaz.