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https://tr.sputniknews.com/20220417/bulgar-vatandaslar-bu-kez-tekirdaga-akin-etti-1055621654.html
Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti
Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti
Bulgar vatandaşlar, Edirne’den sonra bu sefer de gözlerini Tekirdağ’a dikti. Tekirdağ’a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
bulgaristan
edirne
tekirdağ
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı. İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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bulgaristan, edirne, tekirdağ

Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti

10:37 17.04.2022 (güncellendi: 10:41 17.04.2022)
© İHA / HALİL DAĞBulgar vatandaşlar- Tekirdağ
Bulgar vatandaşlar- Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© İHA / HALİL DAĞ
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Bulgar vatandaşlar, Edirne’den sonra bu sefer de gözlerini Tekirdağ’a dikti. Tekirdağ’a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı.
İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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