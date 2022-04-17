https://tr.sputniknews.com/20220417/bulgar-vatandaslar-bu-kez-tekirdaga-akin-etti-1055621654.html
Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti
Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti
Bulgar vatandaşlar, Edirne’den sonra bu sefer de gözlerini Tekirdağ’a dikti. Tekirdağ’a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T10:37+0300
2022-04-17T10:37+0300
2022-04-17T10:41+0300
yaşam
bulgaristan
edirne
tekirdağ
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı. İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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bulgaristan, edirne, tekirdağ
Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti
10:37 17.04.2022 (güncellendi: 10:41 17.04.2022) Abone ol
Bulgar vatandaşlar, Edirne’den sonra bu sefer de gözlerini Tekirdağ’a dikti. Tekirdağ’a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı.
İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.