https://tr.sputniknews.com/20220417/bulgar-vatandaslar-bu-kez-tekirdaga-akin-etti-1055621654.html

Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti

Bulgar vatandaşlar bu kez Tekirdağ'a akın etti

Bulgar vatandaşlar, Edirne’den sonra bu sefer de gözlerini Tekirdağ’a dikti. Tekirdağ’a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T10:37+0300

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yaşam

bulgaristan

edirne

tekirdağ

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı. İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

bulgaristan

edirne

tekirdağ

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bulgaristan, edirne, tekirdağ