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https://tr.sputniknews.com/20220417/bursada-hirsizlik-olayi-iftar-saatinin-ardindan-marketten-ramazan-erzak-yardim-kolisi-calindi-1055619988.html
Bursa'da hırsızlık olayı: İftar saatinin ardından marketten Ramazan erzak yardım kolisi çalındı
Bursa'da hırsızlık olayı: İftar saatinin ardından marketten Ramazan erzak yardım kolisi çalındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen olayda raftaki Ramazan erzak yardım kolisini çalan şüpheli güvenlik kameralarına... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T07:10+0300
2022-04-17T07:10+0300
ekonomi
market
bursa
ramazan
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İftar saatinin ardından markete gelen şüpheli, içerde ürünleri incelemeye başladı. Marketten çıkıp tekrar içeriye giren şüpheli, market çalışanlarının müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilip rafta içerisinde sıvı ve katı ürünlerin bulunduğu 300 TL değerindeki Ramazan erzak yardım kolisine yöneldi. Kolisi kucaklayan şüpheli, hızla marketten çıkıp uzaklaştı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen market görevlileri, şüpheliyi tespit etti. Polis şüpheliyi arıyor.
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market, bursa, ramazan

Bursa'da hırsızlık olayı: İftar saatinin ardından marketten Ramazan erzak yardım kolisi çalındı

07:10 17.04.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLANRamazan kolisi
Ramazan kolisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen olayda raftaki Ramazan erzak yardım kolisini çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.
İftar saatinin ardından markete gelen şüpheli, içerde ürünleri incelemeye başladı. Marketten çıkıp tekrar içeriye giren şüpheli, market çalışanlarının müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilip rafta içerisinde sıvı ve katı ürünlerin bulunduğu 300 TL değerindeki Ramazan erzak yardım kolisine yöneldi. Kolisi kucaklayan şüpheli, hızla marketten çıkıp uzaklaştı.
Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen market görevlileri, şüpheliyi tespit etti. Polis şüpheliyi arıyor.
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