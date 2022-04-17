Canlı anlatım| AB: Rusya'ya yeni yaptırımlar bankacılık sektörünü hedef alabilir

AB'den üyelerine çağrı: Ukrayna'ya silah yollayın

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman Bild am Sonntag gazetesine röportajında, bir sonraki yaptırım paketi kapsamında özellikle Sberbank olmak üzere bankacılık sektörünü ve enerji meselelerini hedef alabileceklerini söyledi. Ukrayna'daki çatışmaların en kötü senaryoyla aylar, hatta yıllar sürebileceğini söyleyen Von der Leyen, AB üyesi ülkelere ağır ya da hafif ayrımı yapmaksızın Ukrayna'ya silah yardımı yapma çağrısında bulundu.