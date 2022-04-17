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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220417/canli-anlatim-ab-rusyaya-yeni-yaptirimlar-bankacilik-sektorunu-hedef-alabilir-1055619564.html
Canlı anlatım| AB: Rusya'ya yeni yaptırımlar bankacılık sektörünü hedef alabilir
Canlı anlatım| AB: Rusya'ya yeni yaptırımlar bankacılık sektörünü hedef alabilir
Rusya ordusu Mariupol'deki aşırı milliyetçi taburlar ile yabancı paralı askerlere 17 Nisan Moskova saatiyle 06.00’da (Türkiye saatiyle aynı) tüm askeri... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T06:30+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
mariupol
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Mariupol - Sputnik Türkiye

Canlı anlatım| AB: Rusya'ya yeni yaptırımlar bankacılık sektörünü hedef alabilir

06:30 17.04.2022
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Rusya ordusu Mariupol'deki aşırı milliyetçi taburlar ile yabancı paralı askerlere 17 Nisan Moskova saatiyle 06.00’da (Türkiye saatiyle aynı) tüm askeri eylemlerine son verme ve silah bırakma çağrısı yaptı. Öte yandan AB yeni yaptırım paketinin olası kapsamını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ilişkin detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Donetsk, Mariupol, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya ordusundan Mariupol’deki Ukraynalı güçlere ‘teslim olun’ çağrısı
Dün, 06:42
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06:32 17.04.2022
AB'den üyelerine çağrı: Ukrayna'ya silah yollayın
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman Bild am Sonntag gazetesine röportajında, bir sonraki yaptırım paketi kapsamında özellikle Sberbank olmak üzere bankacılık sektörünü ve enerji meselelerini hedef alabileceklerini söyledi. Ukrayna'daki çatışmaların en kötü senaryoyla aylar, hatta yıllar sürebileceğini söyleyen Von der Leyen, AB üyesi ülkelere ağır ya da hafif ayrımı yapmaksızın Ukrayna'ya silah yardımı yapma çağrısında bulundu.
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