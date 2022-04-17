Canlı anlatım| AB: Rusya'ya yeni yaptırımlar bankacılık sektörünü hedef alabilir

Rusya ordusu Mariupol'deki aşırı milliyetçi taburlar ile yabancı paralı askerlere 17 Nisan Moskova saatiyle 06.00’da (Türkiye saatiyle aynı) tüm askeri eylemlerine son verme ve silah bırakma çağrısı yaptı. Öte yandan AB yeni yaptırım paketinin olası kapsamını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ilişkin detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman Bild am Sonntag gazetesine röportajında, bir sonraki yaptırım paketi kapsamında özellikle Sberbank olmak üzere bankacılık sektörünü ve enerji meselelerini hedef alabileceklerini söyledi. Ukrayna'daki çatışmaların en kötü senaryoyla aylar, hatta yıllar sürebileceğini söyleyen Von der Leyen, AB üyesi ülkelere ağır ya da hafif ayrımı yapmaksızın Ukrayna'ya silah yardımı yapma çağrısında bulundu.