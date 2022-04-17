https://tr.sputniknews.com/20220417/cezayir-son-iki-yilda-ilk-kez-kovid-19-vakasi-gorulmedigini-acikladi-1055631417.html

Cezayir son iki yılda ilk kez Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı

Cezayir son iki yılda ilk kez Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı

Cezayir'de Kovid-19 salgınının ülkede baş göstermesinden bu yana, ülkede ilk defa vaka tespit edilmediği duyuruldu. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T22:35+0300

2022-04-17T22:35+0300

2022-04-17T22:34+0300

koronavirüs

koronavirüs

cezayir

vaka

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Cezayir' Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki vakalardan kaynaklı herhangi bir ölüm yaşanmadığı da kaydedildi.Kovid-19 salgınının ülkede görülmesinden bu yana ilk kez sıfır vaka seviyesine ulaşılırken, Cezayir'de toplam Kovid-19 vaka sayısının şu ana kadar 265 bin 739 olduğu, 6 bin 874 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.Bir süredir vaka ve vefat sayılarının azaldığı Cezayir'de son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.Cezayir'de ilk vaka 25 Şubat 2020'de, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart 2020'de gerçekleşmişti.

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koronavirüs, cezayir, vaka