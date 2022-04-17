https://tr.sputniknews.com/20220417/cezayir-son-iki-yilda-ilk-kez-kovid-19-vakasi-gorulmedigini-acikladi-1055631417.html
Cezayir son iki yılda ilk kez Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı
Cezayir son iki yılda ilk kez Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı
Cezayir'de Kovid-19 salgınının ülkede baş göstermesinden bu yana, ülkede ilk defa vaka tespit edilmediği duyuruldu. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T22:35+0300
2022-04-17T22:35+0300
2022-04-17T22:34+0300
koronavirüs
koronavirüs
cezayir
vaka
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Cezayir' Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki vakalardan kaynaklı herhangi bir ölüm yaşanmadığı da kaydedildi.Kovid-19 salgınının ülkede görülmesinden bu yana ilk kez sıfır vaka seviyesine ulaşılırken, Cezayir'de toplam Kovid-19 vaka sayısının şu ana kadar 265 bin 739 olduğu, 6 bin 874 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.Bir süredir vaka ve vefat sayılarının azaldığı Cezayir'de son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.Cezayir'de ilk vaka 25 Şubat 2020'de, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart 2020'de gerçekleşmişti.
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koronavirüs, cezayir, vaka
Cezayir son iki yılda ilk kez Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı
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Cezayir'de Kovid-19 salgınının ülkede baş göstermesinden bu yana, ülkede ilk defa vaka tespit edilmediği duyuruldu.
Cezayir' Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki vakalardan kaynaklı herhangi bir ölüm yaşanmadığı da kaydedildi.
Kovid-19 salgınının ülkede görülmesinden bu yana ilk kez sıfır vaka seviyesine ulaşılırken, Cezayir'de toplam Kovid-19 vaka sayısının şu ana kadar 265 bin 739 olduğu, 6 bin 874 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
Bir süredir vaka ve vefat sayılarının azaldığı Cezayir'de son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.
Cezayir'de ilk vaka 25 Şubat 2020'de, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart 2020'de gerçekleşmişti.