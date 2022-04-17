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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye her daim Filistin’in... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T18:50+0300
2022-04-17T18:51+0300
politika
mahmud abbas
filistin
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."
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mahmud abbas, filistin, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

18:50 17.04.2022 (güncellendi: 18:51 17.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye her daim Filistin’in yanındadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.
Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.
Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."
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