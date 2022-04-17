https://tr.sputniknews.com/20220417/cumhurbaskani-erdogandan-paskalya-bayrami-mesaji-1055623985.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T12:39+0300
2022-04-17T12:39+0300
2022-04-17T12:39+0300
recep tayyip erdoğan
paskalya
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Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum."
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recep tayyip erdoğan, paskalya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum."