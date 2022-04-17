https://tr.sputniknews.com/20220417/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-disaridan-giptayla-izlenen-bir-turkiye-var-1055630733.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dışarıdan gıptayla izlenen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dışarıdan gıptayla izlenen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, altyapısını geliştiren, tamamlayan ve dışarıdan da gıptayla izlenen bir ülke olduğunu söyledi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T20:40+0300

2022-04-17T20:40+0300

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politika

türkiye

fuat oktay

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Oktay, "Gençler ile İftar Buluşması" programı için geldiği kentte, Konya Valiliğini ziyaret etti. Oktay'ı valilik önünde il protokolü ile vatandaşlar karşıladı.Vatandaşlarla sohbet edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Oktay, ardından Vali Vahdettin Özkan ile bir süre görüştü.Oktay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kabine olarak ramazan ayı boyunca 81 ilin tamamını ziyaret etme kararı aldıklarını belirten Oktay, "Zaten sürekli sahadayız ama ramazanda da hem vatandaşlarımızla birlikte olmak hem illerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını çok daha yakından görmek, dinlemek ve çözüm yollarıyla ilgili de yine birlikte çalışmak, aynı zamanda da orucumuzu vatandaşlarımızla açıyor olmak, bir ve beraber olmak, dayanışmayı arttırmak çerçevesinde tüm Türkiye'de ziyaretlerimiz devam ediyor." diye konuştu.Oktay, yetkililerden kentte devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi aldığını aktararak, "Aldığımız bilgiler bizi çok memnun etti. Konyamız ilerliyor, Türkiye'nin ilerlediği gibi. Konya'da her alanda nasıl bir şahlanış olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.Konya'nın ülkede savunma sanayisinde ilk 5 şehir arasına girdiğine, ayrıca önemli bir kültür ve turizm şehri olduğuna dikkati çeken Oktay, hem bu alanlarda hem de özellikle tarımda yapılacak işler ve atılacak adımlarla çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını vurguladı.Oktay, Konya'da lojistik entegre tesisi kurup ardından bunu tüm Türkiye'ye yaymak istediklerine değinerek, şöyle devam etti:Oktay'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

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türkiye, fuat oktay