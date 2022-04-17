https://tr.sputniknews.com/20220417/diyarbakirda-650-personelle-abluka-1-jandarma-astsubay-kidemli-cavus-kadir-aydin-operasyonu--1055621579.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla 'Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlattı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T10:30+0300

2022-04-17T10:30+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

diyarbakır

operasyon

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel ile 42 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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içişleri bakanlığı, diyarbakır, operasyon