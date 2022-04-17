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https://tr.sputniknews.com/20220417/diyarbakirda-650-personelle-abluka-1-jandarma-astsubay-kidemli-cavus-kadir-aydin-operasyonu--1055621579.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla 'Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlattı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
diyarbakır
operasyon
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel ile 42 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
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içişleri bakanlığı, diyarbakır, operasyon

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 Operasyonu başlatıldı

10:30 17.04.2022 (güncellendi: 11:03 17.04.2022)
© İHAAbluka-1 operasyonu
Abluka-1 operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© İHA
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla 'Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlattı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel ile 42 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
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