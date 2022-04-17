https://tr.sputniknews.com/20220417/emine-erdogan-israil-guclerinin-mescid-i-aksa-baskinini-kinadi-1055630059.html
Emine Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Emine Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T19:24+0300
2022-04-17T19:24+0300
2022-04-17T19:26+0300
türkiye
emine erdoğan
kudüs
mescid-i aksa
israil
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
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kudüs
mescid-i aksa
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emine erdoğan, kudüs, mescid-i aksa, israil
Emine Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı
19:24 17.04.2022 (güncellendi: 19:26 17.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum."