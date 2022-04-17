https://tr.sputniknews.com/20220417/esi-tarafindan-oldurulen-kadinin-uygunsuz-fotograflarini-cekip-internette-paylasan-2-kisi-serbest-1055629911.html
Eşi tarafından öldürülen kadının uygunsuz fotoğraflarını çekip internette paylaşan 2 kişi serbest
Eşi tarafından öldürülen kadının uygunsuz fotoğraflarını çekip internette paylaşan 2 kişi serbest
Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T18:59+0300
2022-04-17T18:59+0300
2022-04-17T19:09+0300
türkiye
burdur
kadın cinayeti
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Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/esini-tufekle-olduren-adamin-ifadesi-ortaya-cikti-oldurme-kastim-yoktu-istesem-2-el-ates-ederdim-1055447027.html
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burdur, kadın cinayeti
Eşi tarafından öldürülen kadının uygunsuz fotoğraflarını çekip internette paylaşan 2 kişi serbest
18:59 17.04.2022 (güncellendi: 19:09 17.04.2022) Abone ol
Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı.
Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor.