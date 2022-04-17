https://tr.sputniknews.com/20220417/esi-tarafindan-oldurulen-kadinin-uygunsuz-fotograflarini-cekip-internette-paylasan-2-kisi-serbest-1055629911.html

Eşi tarafından öldürülen kadının uygunsuz fotoğraflarını çekip internette paylaşan 2 kişi serbest

Eşi tarafından öldürülen kadının uygunsuz fotoğraflarını çekip internette paylaşan 2 kişi serbest

Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T18:59+0300

2022-04-17T18:59+0300

2022-04-17T19:09+0300

türkiye

burdur

kadın cinayeti

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Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor.

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burdur, kadın cinayeti