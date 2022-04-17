https://tr.sputniknews.com/20220417/fatih-terimden-galatasaray-aciklamasi-yollari-ayirma-karari-bekledigim-bir-sey-degildi-1055625880.html

Fatih Terim: Ben Galatasaray'a aitim, başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum

Fatih Terim: Ben Galatasaray'a aitim, başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum

Galatasaray'daki görevine son verildikten sonra inzivaya çekilen Fatih Terim sessizliğini bozdu. Uluslararası basına konuşan tecrübeli çalıştırıcı... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T14:33+0300

2022-04-17T14:33+0300

2022-04-17T14:41+0300

fatih terim

burak elmas

spor

galatasaray

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Galatasaray efsanesi Fatih Terim son olarak dünyanın önde gelen spor haber siteleri arasında yer alan The Athletic'e röportaj verdi.NTV'nin aktardığı haberde Terim'in Galatasaray ve A Milli Takım kariyeri hakkında detaylara yer verilirdi. Tecrübeli çalıştırıcının lakabının 'İmparator' olduğu vurgulanırken, ülkenin en büyük ve başarılı takımını çalıştırdığı ifadeleri yer aldı.Fatih Terim'in birçok başarısına rağmen kendisine kredi verilmediği yazıldı. Terim, "Futbol adamı olarak, Tanrı bana yapabileceğim bütün başarıları verdi" ifadelerini kullandı:Burak Elmas'ın Galatasaray'da başkan seçilmesiyle teknik direktörlük görevine devam eden Fatih Terim futbol şubesinde devrim yapma düşüncesi olduğunu ancak takımdan ayrılmasının sürpriz olduğunu söyledi.Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var" dedi.Galatasaray'dan başka Türk takımı çalıştırma ihtimaline, "İmkansız" yanıtını veren Fatih Terim, "Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın kendisi için aile olduğunu ifade eden Terim, "Galatasaray'a dönmeden önceki görüşmelerim hep kısa sürmüştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri zaman kontrattaki rakamı kontrol bile etmeden sözleşmeyi imzaladım" diye konuştu:Fatih Terim, Manchester United efsanesi Alex Ferguson'u kendisine örnek aldığını söyledi. 68 yaşındaki teknik direktör Ferguson gibi bir takımın Türkiye'de 27 yıl kulüp çalıştıramayacağını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/fatih-terimden-burak-elmasin-barcelona-maci-davetine-yanit-1054544767.html

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fatih terim, burak elmas, galatasaray