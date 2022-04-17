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Görevden alınan eski Pakistan Başbakanı Han: Ülkemize karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu
Görevden alınan eski Pakistan Başbakanı Han: Ülkemize karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu
Pakistan'ın görevden alınan Başbakanı Imran Han, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlediği mitingde, "Pakistan'a karşı yabancı güçler tarafından bir komplo... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T00:33+0300
2022-04-17T00:35+0300
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pakistan
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imran han
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Eski Pakistan Başbakanı Imran Han görevden alınmasının ardından Karaçi'de düzenlediği mitingde destekçilerine seslendi. Han, mitingde hükümetin bir sonraki genel seçimlerde hile yapacağını iddia ederek, halkı erken seçim talep eden barışçıl protestolar düzenlemeye çağırdı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Han, "Bu ülkeye karşı yabancı güçler tarafından büyük bir uluslararası komplo gerçekleştirilmiştir. Görev sürem boyunca hiçbir ülkeye karşı olmadım ve her zaman insanlığın yanında oldum. Sevgili Pakistanlılar! Herkesle dost olmak istiyorum fakat ülkemizin kimsenin kölesi olmasına da izin veremem" ifadelerini kullandı.Pakistan’da Ulusal Meclis’te Han ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış ve hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Han başbakanlık görevinden alınmıştı. Han’ın görevden alınmasının ardından bugün mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan'ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif seçilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/pakistanda-hukumeti-dusurulen-eski-basbakan-handan-dev-miting-ya-abdnin-kolesi-olacagiz-ya-ozgur-1055546359.html
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pakistan, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti), imran han

Görevden alınan eski Pakistan Başbakanı Han: Ülkemize karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu

00:33 17.04.2022 (güncellendi: 00:35 17.04.2022)
© İHA / ABİD MAZHARPakistan'ın görevden alınan Başbakanı Imran Han, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlediği mitingde, "Pakistan'a karşı yabancı güçler tarafından bir komplo kuruldu" dedi.
Pakistan'ın görevden alınan Başbakanı Imran Han, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlediği mitingde, Pakistan'a karşı yabancı güçler tarafından bir komplo kuruldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© İHA / ABİD MAZHAR
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Pakistan'ın görevden alınan Başbakanı Imran Han, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlediği mitingde, "Pakistan'a karşı yabancı güçler tarafından bir komplo kuruldu" dedi.
Eski Pakistan Başbakanı Imran Han görevden alınmasının ardından Karaçi'de düzenlediği mitingde destekçilerine seslendi.
Han, mitingde hükümetin bir sonraki genel seçimlerde hile yapacağını iddia ederek, halkı erken seçim talep eden barışçıl protestolar düzenlemeye çağırdı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Han, "Bu ülkeye karşı yabancı güçler tarafından büyük bir uluslararası komplo gerçekleştirilmiştir. Görev sürem boyunca hiçbir ülkeye karşı olmadım ve her zaman insanlığın yanında oldum. Sevgili Pakistanlılar! Herkesle dost olmak istiyorum fakat ülkemizin kimsenin kölesi olmasına da izin veremem" ifadelerini kullandı.
Pakistan’da Ulusal Meclis’te Han ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış ve hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Han başbakanlık görevinden alınmıştı. Han’ın görevden alınmasının ardından bugün mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan'ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif seçilmişti.
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Han, Ya ABD'nin kölesi olacağız, ya da özgür dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
POLİTİKA
Pakistan'da hükümeti düşürülen eski Başbakan Han'dan dev miting: Ya ABD'nin kölesi olacağız ya özgür
14 Nisan, 02:10
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